Množstvo vypálených destilátov v páleniciach klesne asi o 40 percent

Trenčín 20. apríla (TASR) – Množstvo destilátov vypálených v pestovateľských páleniciach v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) klesne v aktuálnej výrobnej sezóne (1. 7. 2021 – 30. 6. 2022) asi o 40 percent. Informovala o tom hovorkyňa Colného úradu v Trenčíne Renáta Peťovská.



„Aktuálne výrobné obdobie ešte nie je ukončené, závisí najmä od množstva dopestovaného ovocia. Už teraz je však možné konštatovať, že úspešnosť sezóny 2020/2021 sa nebude opakovať. Zodpovedajú tomu aj údaje o odvedenej spotrebnej dani z liehu. V aktuálnom výrobnom období to bolo doposiaľ 3,2 milióna eur z takmer 600.000 litrov čistého alkoholu, no v predchádzajúcom výrobnom období to bolo 5,4 milióna eur z takmer jedného milióna litrov čistého alkoholu,“ uviedla Peťovská.



Ako dodala, v jednom výrobnom období si jedna osoba na svoju osobnú spotrebu a na jej domácnosť môže dať vyrobiť 43 litrov čistého alkoholu (86 litrov 50-percentného alkoholu) so zvýhodnenou sadzbou 540 eur za hektoliter čistého alkoholu, (2,70 eura za liter 50-percentného alkoholu). Vyššie množstvo destilátu už podlieha základnej sadzbe spotrebnej dane, ktorá je dvojnásobná.



„Destilát so zvýhodnenou sadzbou spotrebnej dane musí byť použitý len na vlastnú spotrebu, nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh,“ zdôraznila hovorkyňa.



V TSK je aktuálne 59 pestovateľských páleníc, čo je z celkového počtu 247 páleníc na Slovensku takmer štvrtina. Pracovníci colného úradu v prípade neoprávneného uplatnenia zvýhodnenej dane začínajú vo veci konanie. V aktuálnom výrobnom období zistili 20 prípadov neoprávneného nadlimitného uplatnenia zvýhodnenej spotrebnej dane. V minulom výrobnom období to bolo 123 prípadov.