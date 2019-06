Mnuchin: Obchodná dohoda medzi USA a Čínou je hotová na 90 %

Mnuchin povedal v rozhovore pre CNBC, že dohoda je hotová asi na 90 %. Vyjadril tiež optimizmus, že ďalší progres v rokovaniach, ktoré sa zastavili, sa urobí na summite lídrov G20.

Manama 26. júna (TASR) - USA a Čína sú blízko uzavretiu obchodnej dohody, uviedol v stredu americký minister financií Steven Mnuchin. Verí, že k ďalšiemu pokroku príde počas rokovaní medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom.



Mnuchin povedal v rozhovore pre CNBC, že dohoda je hotová asi na 90 %. Vyjadril tiež optimizmus, že ďalší progres v rokovaniach, ktoré sa zastavili, sa urobí na summite lídrov G20, kde sa stretnú obaja prezidenti.



Mnuchin nespresnil, čoho sa týka tých zvyšných 10 %, ani aké sú prekážky dokončenia dohody.



Trump sa stretne so Si Ťin-pchingom v sobotu (29. 6.) na summite G20 v japonskej Osake. Výsledok ich stretnutia môže byť kľúčový pre celú globálnu ekonomiku a finančné trhy, ktoré už 18 mesiacov znepokojujú obchodné spory medzi oboma veľmocami.



Mnuchin dúfa, že obchodná dohoda medzi USA a Čínou by sa mohla uzavrieť do konca tohto roka. Jeho vyjadrenia mali pozitívny vplyv na akciové trhy.