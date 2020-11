Mnuchin požaduje zastavenie niektorých núdzových programov Fedu

Washington 20. novembra (TASR) - Americký minister financií Steven Mnuchin chce napriek odporúčaniam centrálnej banky (Fed) ukončiť niektoré záchranné programy určené na podporu počas koronakrízy. Fed netradične vyjadril nesúhlas s jeho rozhodnutím.



Mnuchin vo štvrtok (19. 11.) večer v liste adresovanom šéfovi Fedu Jeromovi Powellovi požaduje, aby Fed na konci roka zastavil niektoré núdzové programy. Uvoľnené prostriedky, ktoré na ne dalo k dispozícii ministerstvo financií, chce Mnuchin použiť na iné účely, ako sú fiškálne stimuly. Podľa Mnuchina ide približne o pol miliardy dolárov (okolo 423 miliónov eur).



Fed sa tomu netradične okamžite postavil na odpor. Centrálna banka uviedla, že všetky núdzové programy prijaté na zmiernenie následkov koronakrízy by mali pokračovať. "Fed by uprednostnil, aby plný súbor núdzových programov prijatých počas pandémie nového koronavírusu naďalej plnil dôležitú úlohu poistky pre našu stále napätú a zraniteľnú ekonomiku," uvádza sa v stanovisku Fedu.



Sporné úverové programy Fedu sa týkajú úverov pre malé a stredné firmy, ale aj nákupu dlhopisov miestnych samospráv. Už dlhšie sa poukazuje na to, že programy sa prakticky nevyužívajú, čo Fed, naopak, považuje za ich úspech a dôkaz, že ako poistka prispievajú k upokojeniu situácie.



Mnuchinovo rozhodnutie by znamenalo, že niektoré úverové programy Fedu by sa skončili 31. decembra. To by výrazne znížilo schopnosť centrálnej banky podporiť finančný systém. Podľa zdrojov oboznámených so situáciou však Fed bude mať aj potom k dispozícii veľkú úverovú kapacitu, ktorú bude môcť využiť v prípade, že by finančný systém zasiahol nejaký šok.



Podobné verejné spory medzi ministerstvom financií a Fedom sú v USA mimoriadne vzácne. Tradične práve v časoch krízy obe inštitúcie koordinujú svoje opatrenia, aby zmiernili ekonomické škody. Ich príliš úzku spoluprácu počas koronakrízy už kritizovali niektorí ekonómovia, pretože sa obávajú, že prepojenie fiškálnej a menovej politiky môže zvýšiť inflačné riziká.



(1 EUR = 1,1832 USD)