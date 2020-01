Mnuchin: Problémy Boeingu môžu zabrzdiť rast americkej ekonomiky

Washington 13. januára (TASR) - Problémy spoločnosti Boeing získať opäť povolenie na návrat lietadiel 737 MAX do vzduchu, môžu zabrániť americkej ekonomike dosiahnuť v tomto roku rast o 3 %. Uviedol to v nedeľu (12. 1.) minister financií Steven Mnuchin.



Mnuchin v rozhovore pre Fox Business Network povedal, že vláda sa bude snažiť dosiahnuť v tomto roku hospodársky rast o 2,5 až 3 %. Ale pre problémy Boeingu, ktorý oznámil, že tento mesiac zastavuje výrobu 737 MAX, to bude zrejme bližšie k úrovni 2,5 %. „Inak by to však boli 3 %,“ dodal.



Mnuchinova prognóza je ale stále optimistickejšia ako prognóza mnohých ekonómov, ktorí síce predpovedajú USA priaznivý vývoj ekonomiky v roku 2020, ale miernejší rast, približne o 2 %.



Boeing sa zmieta v kríze po dvoch haváriách svojho stroja 737 MAX v Indonézii a Etiópii, pri ktorých zahynulo 346 ľudí. Vlani v marci úrady na celom svete nariadili stiahnuť tieto lietadlá z prevádzky.



Uzemnenie lietadiel a následné problémy viedli minulý mesiac k rezignácii generálneho riaditeľa spoločnosti Boeing Dennisa Muilenburga.



Americký Federálny úrad pre letectvo FAA koncom minulého roka uviedol, že proces recertifikácie lietadla sa predlžuje do roku 2020, čo naznačuje, že k návratu lietadiel na oblohu povedie ešte dlhá cesta.



Boeing je jedným z najväčších vývozcov v Spojených štátoch a jeho model 737 MAX, ktorý sa vyrába neďaleko Seattlu, je jeho najpredávanejším lietadlom.