Mnuchin: USA nemajú pevný termín na ukončenie rokovaní s Čínou

Davos 22. januára (TASR) - Spojené štáty nemajú nijaký pevný termín na ukončenie ďalšej fázy obchodných rozhovorov s Čínou. Ale USA neznížia clá na čínsky tovar do nasledujúceho kola rokovaní. Uviedol to v stredu americký minister financií Steven Mnuchin na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose.



Dodal, že USA sa v nasledujúcich 30 dňoch sústredia na zavedenie prvej fázy obchodnej dohody s Čínou, až potom začnú s druhou fázou. Ak sa im to podarí ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami, „bude to skvelé, ak to trvá dlhšie, aj to bude v poriadku,“ povedal Mnuchin.



Pokiaľ ide o Európsku úniu (EÚ), minister Mnuchin vyhlásil, že Washington uskutoční svoje dlhodobé hrozby o clách na dovoz áut z EÚ, ak Európania zavedú digitálnu daň, ktorá sa zameriava najmä na americké firmy.



„Ak chcú svojvoľne uvaliť dane na naše digitálne spoločnosti, zvážime svojvoľné uvalenie ciel na automobilové spoločnosti,“ povedal Mnuchin na WEF.



Obchodné vzťahy medzi EÚ a USA sa zhoršili krátko po tom, ako sa prezident Donald Trump dostal k moci pred tromi rokmi a vyhlásil vojnu veľkému obchodnému deficitu s Európou. K prvej transatlantickej "potýčke" došlo, keď Trump uvalil clá na dovoz ocele a hliníka z EÚ, na čo Brusel zareagoval clami na ikonické americké výrobky vrátane džínsov a motocyklov.



Trump sa odvtedy vyhráža clami na európske autá, ktoré sa týkajú najmä Nemecka, ale zatiaľ pod tlakom zákonodarcov USA od nich ustúpil. USA a EÚ sa v júli 2017 dohodli, že budú rokovať o obchode a počas rokovaní uzavrú „prímerie“, ale rokovania sa zastavili pre rozdielne názory v otázke poľnohospodárstva.



Trump sa v utorok (21. 1.) stretol s novou predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a diskutovali o práci na obchodnej dohode.



Francúzsky diplomatický zdroj zase cez víkend povedal, že prezident Emmanuel Macron a Trump sa prostredníctvom telefonických rozhovoroch dohodli, že dajú šancu rokovaniam, aby sa vyhli „obchodnému konfliktu, z ktorého nebude mať úžitok nikto“. Francúzsko totiž už vlani zaviedlo digitálnu daň.



Trump však v stredu v Davose opäť hrozil veľkou schodnou ofenzívou proti Európe, ak s ním neuzavrie novú dohodu o obchode. „Ak nebude môcť dosiahnuť dohodu, budeme musieť uvaliť 25-percentné clá na ich autá," povedal.



Trump dodal, že jeho pozornosť sa teraz obráti na Európu po tom, ako po niekoľkých rokoch obchodných sporov, ktoré destabilizovali svetové hospodárstvo, uzavrel prímerie s Čínou. Dodal, že chcel počkať na dokončenie rokovaní s Čínou, aby sa mohol sústrediť na Európu.