Mobilná aplikácia zjednodušuje dočasný dovoz tovaru do cudziny

Bratislava 24. júla (TASR) - Mobilná aplikácia ATA karnet šetrí čas a zjednodušuje dočasný dovoz tovaru do zahraničia. Aplikácia umožňuje jej držiteľom stiahnuť a uložiť si karnet so všetkými jeho údajmi do mobilu, vykonať potrebné colné vyhlásenia pri prechode colnicou a získať potvrdenie o colnej deklarácii v reálnom čase. Informovala o tom Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), ktorá začala využívať aplikáciu v rámci pilotnej fázy ATA karnet projektu.



„Vďaka tejto digitálnej novinke od Medzinárodnej obchodnej komory môžu vývozcovia jednoducho spravovať ATA karnety priamo v mobile od ukladania dokumentov, cez tvorbu colných vyhlásení, až po získanie potvrdení. Počas pilotnej fázy projektu musia vývozcovia na colnici predkladať aj papierovú, aj digitálnu verziu ATA karnetu,“ uviedla SOPK.



Priblížila, že ATA karnet je medzinárodne jednotný colný dokument, ktorý umožňuje uskutočňovať tranzit a dočasný dovoz tovaru do tretích krajín bez platenia cla a iných dovozných poplatkov, ako je daň z pridanej hodnoty (DPH). Rovnako tiež bez obchodno-politických obmedzení či splnenia colných formalít podľa národných colných predpisov jednotlivých krajín počas 12 mesiacov, teda jedného roka.



Bezcolný dočasný dovoz, respektíve vývoz tovaru do tretích krajín je možný pri obchodných vzorkách, tovare určenom na vystavenie alebo použitie na obchodných výstavách, prehliadkach či veľtrhoch. Patria sem tiež zariadenia na výkon povolania, ako sú napríklad hudobné nástroje členov orchestra, kamery filmového štábu, zariadenia na montáž, testovanie, uvedenie do prevádzky, kontrolu, riadenie, údržbu alebo opravu strojov.



SOPK upozornila, že ATA karnety vydáva výhradne len komora prostredníctvom svojich regionálnych komôr, ktoré sídlia v každom krajskom meste. Pre viac informácií nájdu vývozcovia na webovej stránke aj inštrukcie, ako celý proces colnej deklarácie digitálneho karnetu funguje.