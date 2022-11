Mobilná aplikácia ŽSSK už umožňuje nákup medzinárodných lístkov

Bratislava 30. novembra (TASR) – Do mobilnej aplikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ŽSSK) Ideme vlakom pribudla možnosť nákupu medzinárodných cestovných lístkov. Aktualizovaná verzia aplikácie tiež odstránila problémy s odhlasovaním a urýchlila jej spustenie, informovala v stredu ŽSSK.



Nákup medzinárodných dokladov a rezervácií obsahuje aj špeciálne ponuky vrátane Europa expres do Rakúska, Maďarska, ČR, Poľska, Švajčiarska a Nemecka či Europa Standard a Europa regional do Česka. Súčasťou ponuky je aj EURegio WienTicket.



"Pre správne fungovanie aplikácie Ideme vlakom je optimálne mať nainštalovanú jej najaktuálnejšiu verziu," dodal hovorca ZSSK Tomáš Kováč.