Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. marec 2026Meniny má Angela , Angelika
< sekcia Ekonomika

Mobilná kancelária na preberanie daňových priznaní bude aj v Košiciach

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

K dispozícii bude posledné dva marcové dni na parkovisku Košickej futbalovej arény (KFA).

Autor TASR
Košice 11. marca (TASR) - Finančná správa (FS) SR prvýkrát prinesie do Košíc službu mobilnej kancelárie, ktorá umožní odovzdať daňové priznanie priamo z auta. K dispozícii bude posledné dva marcové dni na parkovisku Košickej futbalovej arény (KFA). TASR o tom informoval hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč.

Novinka má uľahčiť podávanie daňových priznaní v období najväčšej vyťaženosti daňového úradu a zároveň skrátiť čas, ktorý daňovníci strávia vybavovaním.

„Chceme uľahčiť daňovníkom, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, podanie daňového priznania. Okrem Bratislavy už aj v Košiciach získajú možnosť odovzdať daňové priznanie rýchlo, pohodlne a bez možnosti vstupovať do budovy úradu v centre mesta na Železničnej ulici,“ uviedol prezident FS Jozef Kiss, podľa ktorého lokalita pri KFA poskytne motoristom jednoduchý prístup.

Mobilná kancelária na parkovisku KFA Pri prachárni 13 bude k dispozícii v pondelok 30. marca v čase od 8.00 do 17.00 h a v utorok 31. marca od 8.00 do 18.00 h.

Služba je určená pre fyzické osoby - nepodnikateľov. FS pripomína, že klienti by mali mať daňové priznanie vopred vyplnené a pripravené na odovzdanie. „Na mieste nebude možné poskytovať rozšírené konzultácie. Pracovníci FS budú na mieste preberať priznania a poskytovať základné informácie,“ dodáva.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca

V okolí Šamorína sa opäť triasla zem