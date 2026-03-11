< sekcia Ekonomika
Mobilná kancelária na preberanie daňových priznaní bude aj v Košiciach
K dispozícii bude posledné dva marcové dni na parkovisku Košickej futbalovej arény (KFA).
Autor TASR
Košice 11. marca (TASR) - Finančná správa (FS) SR prvýkrát prinesie do Košíc službu mobilnej kancelárie, ktorá umožní odovzdať daňové priznanie priamo z auta. K dispozícii bude posledné dva marcové dni na parkovisku Košickej futbalovej arény (KFA). TASR o tom informoval hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč.
Novinka má uľahčiť podávanie daňových priznaní v období najväčšej vyťaženosti daňového úradu a zároveň skrátiť čas, ktorý daňovníci strávia vybavovaním.
„Chceme uľahčiť daňovníkom, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, podanie daňového priznania. Okrem Bratislavy už aj v Košiciach získajú možnosť odovzdať daňové priznanie rýchlo, pohodlne a bez možnosti vstupovať do budovy úradu v centre mesta na Železničnej ulici,“ uviedol prezident FS Jozef Kiss, podľa ktorého lokalita pri KFA poskytne motoristom jednoduchý prístup.
Mobilná kancelária na parkovisku KFA Pri prachárni 13 bude k dispozícii v pondelok 30. marca v čase od 8.00 do 17.00 h a v utorok 31. marca od 8.00 do 18.00 h.
Služba je určená pre fyzické osoby - nepodnikateľov. FS pripomína, že klienti by mali mať daňové priznanie vopred vyplnené a pripravené na odovzdanie. „Na mieste nebude možné poskytovať rozšírené konzultácie. Pracovníci FS budú na mieste preberať priznania a poskytovať základné informácie,“ dodáva.
