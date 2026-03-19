Mobilné bankové aplikácie využívajú až dve tretiny Slovákov
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Obľuba mobilných bankových aplikácií na Slovensku v posledných rokoch výrazne vzrástla. V súčasnosti ich využívajú približne dve tretiny klientov so spotrebiteľským úverom. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit.
Kým v roku 2019 využívalo mobilnú aplikáciu len šesť percent ľudí, ktorí mali spotrebiteľský úver, v roku 2025 bol ich podiel už na úrovni 64 %. Vo väčšej miere mobilnú aplikáciu využívajú muži v porovnaní so ženami, a to v pomere 57 % verzus 43 %. Priemerný vek používateľov vo všeobecnosti je dlhodobo okolo 44 rokov.
Mobilné aplikácie sa postupne stali hlavným komunikačným kanálom medzi finančnými inštitúciami a klientmi a zohrávajú významnú úlohu v digitalizácii finančných služieb. „Rozširovanie funkcií aplikácií výrazne zjednodušuje každodenné spravovanie financií a umožňuje klientom vybaviť väčšinu požiadaviek priamo z mobilu bez nutnosti návštevy pobočky,“ uviedol riaditeľ divízie Produkty v spoločnosti Home Credit Roman Kůgel.
