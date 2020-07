Mobilné hrozby z obsahu pre dospelých sa v roku 2019 zdvojnásobili

Bratislava 6. júla (TASR) – Počet používateľov mobilných zariadení napadnutých pornografickým obsahom vlani vzrástol dvojnásobne, zasiahnutých používateľov bolo takmer 43.000, pričom rok predtým zhruba len 20.000. Vyplýva to z prieskumu kyberpezpečnostnej spoločnosti Kaspersky. Ako však uviedli analytici spoločnosti, pri počítačových hrozbách prevládal opačný trend, tie vlani medziročne klesli takmer o 40 %.



Útoky cez obsah pre dospelých sú pre kyberzločincov podľa spoločnosti pomerne lákavé. „Zatiaľ čo viaceré útočné schémy zahrňujúce phishing, spam a dokonca aj ransomvér súvisiaci so sexuálnym obsahom sú známe už roky, kyberzločincov to nebrzdí v rozširovaní útokov, ako aj v zdokonaľovaní metód týchto útokov,“ dodala spoločnosť.



Analytici kyberbezpečnostnej spoločnosti však po preskúmaní súborov maskovaných za pornovideá zhodnotili, že hekeri nepoužívajú všetok porno obsah na cielenie obetí. „Dodatočná analýza ešte ukázala, že obsah, ktorý môže byť považovaný za násilný, sa na šírenie malvéru takmer nikdy nepoužil,“ dodali analytici.



Ako dodala spoločnosť, z najväčších 10 hrozieb súvisiacich s pornografiou pre mobilných používateľov patrilo v roku 2019 až sedem z nich do kategórie reklamných softvérov, ktoré sa používajú na zobrazovanie a presmerovanie používateľov na nechcené reklamné stránky.



„Keďže používatelia sú čoraz mobilnejší, mobilnejšími sa stávajú aj kyberzločinci. Videli sme, že hoci distribúcia malvéru cez počítače vo svete klesá, mobilný malvér je na vzostupe,“ upozornil generálny riaditeľ spoločnosti Miroslav Kořen s tým, že ľudia by nemali ignorovať takéto zneužívanie súkromia, ktorého výsledkom môže byť únik dát, osobných či firemných informácií.



Ako dodala spoločnosť, vydieranie týkajúce sa zverejnenia sexuálneho obsahu obete v súčasnosti naberá na intenzite a mení sa na samostatné odvetvie. Užívatelia mobilných, ale i počítačových zariadení by sa tak mali mať pred hrozbami na pozore. Spoločnosť radí venovať pozornosť autentickosti webovej stránky – treba si overiť, či je stránka pravá, či sa v linku nevyskytujú skryté preklepy. Ďalej odborníci odporúčajú aktualizovať softvér hneď, ako je aktualizácia k dispozícii a nesťahovať pirátsky softvér ani iný nelegálny obsah. Užívatelia by si mali tiež zablokovať inštaláciu programov z neznámych zdrojov a využiť komplexné bezpečnostné riešenie.