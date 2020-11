MOBILNÍ OPERÁTORI: Výnosy za prvých 9 mesiacov medziročne poklesli

Bratislava 18. novembra (TASR) - Mobilným operátorom na Slovensku za prvých deväť mesiacov tohto roka medziročne klesli výnosy. Potvrdili to Orange, Slovak Telekom aj skupina O2.



Orange dosiahol za prvé tri kvartály tohto roka výnosy vo výške takmer 400 miliónov eur. Celkové výnosy operátora tak za toto obdobie klesli medziročne o tri percentá. "Tento pokles sa však v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom podarilo znížiť, a to konkrétne z poklesu o 6,8 % v 2. kvartáli na dvojpercentný pokles v 3. kvartáli," uviedla hovorkyňa operátora Alexandra Piskunová. Ako špecifikovala, pokles spôsobil viac než päťpercentný prepad výnosov z predaja zariadení, ktorý bol dôsledkom nižšieho predaja na predajných miestach pre pandémiu nového koronavírusu v 2. kvartáli tohto roka. "Výnosy zo zariadení sa v 3. kvartáli opäť vrátili k rastu s medziročným nárastom o tri percentá," dodala Piskunová. Výnosy z predaja služieb dosiahli 315 miliónov eur, čo je o 2,5 % menej ako za rovnaké obdobie vlaňajška.



Výnosy skupiny O2 na Slovensku dosiahli koncom septembra 2020 úroveň 213 miliónov eur, čo operátor takisto vyčíslil ako trojpercentný medziročný pokles. O2 poskytol aj údaj o zisku skupiny, ten bol pred úrokmi a zdanením na úrovni 92 miliónov eur. "Vo výsledkoch O2 v 3. štvrťroku sa po úvodných dvoch kvartáloch spojených s koronakrízou a z nej vyplývajúcich celoštátnych protipandemických opatrení prejavila v 3. štvrťroku zvýšená návštevnosť predajní, s ktorou rástol aj predaj hardvéru. Rovnako sme pocítili aj zvýšenú mobilitu ľudí, no aj napriek tomu vplyv roamingu na výnosoch skupiny za minulým rokom zaostáva," okomentoval generálny riaditeľ operátora Peter Gažík.



Ako vyčíslil operátor Slovak Telekom, počas prvých deviatich mesiacov 2020 dosiahla skupina konsolidované výnosy na úrovni 562,2 milióna eur, pričom 3. kvartál hodnotí stabilnejšie oproti prvým dvom aj v celkovom predaji služieb či hardvéru. Medziročný pokles výnosov operátora tak predstavoval 2,1 %, pričom klesol aj zisk pred úrokmi a zdanením na úroveň 247,8 milióna eur (pokles o 0,4 %).