Mobilní operátori postupne vypínajú 3G sieť a prechádzajú na 5G

Bratislava 7. decembra (TASR) - Mobilní operátori postupne vypínajú 3G sieť a prechádzajú na modernejšie generácie sietí. Kým Telekom 3G sieť vypol už počas novembra, Orange tak plánuje urobiť do konca tohto roka a O2 od januára 2024. Mobilní operátori o tom informujú na svojich internetových stránkach.



Orange na svojom webe upozornil, že 3G sieť bude vypínať k 31. decembru 2023. "Sústreďujeme sa na rozvoj modernejších sietí, vrátane 5G. Najmodernejšou 5G sieťou pokrývame aktuálne už 65,6 % populácie Slovenska v 586 mestách a obciach a pokračujeme v jej rozširovaní aj naďalej," uviedol Orange na sociálnej sieti.



Zákazníkom mobilný operátor odporučil skontrolovať si, akú sieť podporuje ich mobilné zariadenie. Ak je to ešte sieť staršej generácie (2G/3G) a využívajú ju na prístup k internetu, treba si do konca roka zabezpečiť zariadenie, ktoré podporuje 4G sieť.



Overiť odporučili aj typ SIM karty. "V prípade, že využívate staršiu SIM kartu, ktorá nepodporuje prístup do 4G/5G siete, je potrebné požiadať o jej bezplatnú výmenu za novú v ktorejkoľvek našej predajni alebo u svojho obchodného zástupcu v prípade firemných zákazníkov," uviedol Orange na sociálnej sieti.



Od januára 2024 začne 3G sieť vypínať aj O2. Vypínanie potrvá dva roky a bude prebiehať postupne v jednotlivých lokalitách na Slovensku, informoval O2 na svojej internetovej stránke. Mobilný operátor tiež odporučil zákazníkom, aby si overili, či ich SIM karta podporuje modernejšie siete. Urobiť tak môžu napríklad aj na internetovej stránke operátora.



Slovak Telekom vypol 3G sieť počas novembra postupne na celom území Slovenska.