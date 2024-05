Mobilní operátori žiadajú prehodnotenie vyhlášky o elektroenergetike

Bratislava 28. mája (TASR) - Asociácia mobilných operátorov Slovenska (ASMOS) kritizuje návrh novej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o cenovej regulácii v elektroenergetike, ktorá výrazne zvyšuje poplatok za prístup do siete (G-komponent). Skokové zvýšenie poplatku podľa asociácie môže znížiť dostupnosť zelenej energie, a preto členovia ASMOS žiadajú prehodnotenie vyhlášky. ÚRSO reagoval, že vyhláška zohľadňuje možnosti Slovenska vo využívaní obnoviteľných zdrojov.



"Energetická a hospodárska politika v okolitých krajinách aktuálne podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, napríklad formou zjednodušovania povoľovacích procesov alebo znižovaním prekážok prístupu na trh. Členovia ASMOS majú záujem odoberať energie z obnoviteľných zdrojov od miestnych výrobcov, nastavené podmienky by však mali podporovať jej cenovú dostupnosť," uviedla asociácia, podľa ktorej existuje riziko, že významní slovenskí odberatelia budú nútení pre skokové zvýšenie ceny nakupovať zelenú energiu z iných zdrojov.



ASMOS preto žiada ÚRSO o prehodnotenie najnovšej vyhlášky, aby pri svojich rozhodnutiach o zvýšení poplatkov nezhoršoval dostupnosť zelenej energie. ÚRSO by mal podľa asociácie, naopak, vytvoriť podmienky pre jednoduchšie využívanie energie z týchto zdrojov na domácom trhu.



Spoločnosti združené v ASMOS majú záujem o maximálne plnenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich štandardov. Asociácia zdôraznila, že ako súčasť politiky udržateľnosti chcú jej členovia pokrývať výraznú časť energetickej spotreby z lokálne dostupných obnoviteľných zdrojov prostredníctvom zmlúv na výkup zelenej elektriny. "Cenová dostupnosť zelenej energie je pre spoločnosti čoraz dôležitejším kritériom pri investičných rozhodnutiach," dodala ASMOS. Zakladajúcimi členmi ASMOS sú spoločnosti Orange Slovensko, O2 Slovakia, SWAN a Slovak Telekom.



ÚRSO možné úpravy vyhlášky priamo neodmietol, no ani nepotvrdil. Podrobnejšie o zmenách v cenových vyhláškach chce informovať po ukončení legislatívneho procesu. "Úrad v tejto súvislosti zdôrazňuje, že pripravované vyhlášky úradu v plnej miere zohľadňujú možnosti Slovenskej republiky a aktuálny vývoj v oblasti využívania zelenej energie v Slovenskej republike," uviedol hovorca úradu Radoslav Igaz.