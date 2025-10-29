< sekcia Ekonomika
Mobis dostane investičnú pomoc 12,13 mil. eur na výrobu elektropohonov
A to vo forme úľavy na dani z príjmov.
Autor TASR
Bratislava/Višňové 29. októbra (TASR) - Spoločnosť Mobis Slovakia v okrese Žilina dostane investičnú pomoc 12,13 milióna eur na diverzifikáciu produkcie existujúcej prevádzkarne v Gbeľanoch o výrobu elektrických pohonných jednotiek, a to vo forme úľavy na dani z príjmov. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní vo Višňovom pri Žiline schválila vláda. Úľava na dani z príjmov by sa mala čerpať v rokoch 2031 až 2035.
„V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ pomoci počíta s vynaložením oprávnených investičných nákladov v hodnote 66.309.785 eur do konca roka 2028. V priamej súvislosti s investičným zámerom bude vytvorených 298 nových pracovných miest do konca roka 2029,“ priblížil rezort hospodárstva.
MH SR doplnilo, že v súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru prijímateľ pôvodne požadoval poskytnutie investičnej pomoci v celkovej hodnote 24.261.950 eur vo forme úľavy na dani z príjmov.
V súlade so zákonom o regionálnej investičnej pomoci MH SR zaslalo však prijímateľovi ponuku investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 12.130.975 eur. S poskytnutím investičnej pomoci v navrhovanej výške prijímateľ súhlasil prostredníctvom akceptácie ponuky investičnej pomoci podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci.
Spoločnosť Mobis Slovakia vznikla 24. februára 2004. Základné imanie vo výške 68 miliónov eur je splatené v plnom rozsahu. Jej jediným spoločníkom je juhokórejská spoločnosť Hyundai Mobis vyrábajúca automobilové komponenty. Mobis Slovakia vyrába automobilové moduly a iné automobilové komponenty (brzdové systémy, 48V batériové systémy, palubné dosky), pričom v roku 2024 zamestnávala vyše 2000 pracovníkov.
