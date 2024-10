Mobis dostane na zriadenie prevádzky v Novákoch 26,2 milióna eur

Bratislava 15. októbra (TASR) - Spoločnosť Mobis Slovakia, ktorá je dcérskou firmou kórejskej Hyundai Mobis, dostane na zriadenie novej prevádzky v Novákoch štátny investičný stimul 26,25 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Firma rozšíri výrobu o systémy elektrickej hnacej sústavy pre elektromobily a do roku 2028 plánuje v novej prevádzke zamestnať 281 ľudí. Vyplýva to z materiálu, ktorý v utorok schválila vláda.



Mobis plánuje do konca roka 2025 investovať minimálne 174,3 milióna eur, ako oprávnené náklady na dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov a strojov, prístrojov a zariadení. Produkciu bude nový závod dodávať spoločnostiam Kia Motors Slovakia a tureckému Hyundai Assan Otomotiv San (Hyundai Assan). V neskoršej fáze začne závod dodávať aj pre Hyundai Motors Czech Republic. Počiatočná fáza výroby predpokladá, že 50 % produkcie bude určených pre Kia Slovakia a 50 % pre Hyundai Assan.



Jediným spoločníkom Mobis Slovakia je kórejská spoločnosť Hyundai Mobis. Slovenská prevádzkareň založená v roku 2004 vyrába automobilové moduly a iné automobilové komponenty (brzdové systémy, 48 V batériové systémy, palubné dosky), pričom prijímateľ v roku 2023 zamestnával 2057 pracovníkov. Firme bola v minulosti dvakrát poskytnutá investičná pomoc v rôznych formách v celkovej hodnote 52,9 milióna eur a bol ňou tak podporený vznik 1119 nových pracovných miest.