Mobis plánuje vo svojom areáli v Novákoch rozšíriť pomocné prevádzky
Autor TASR
Nováky 17. marca (TASR) - Dodávateľ pre automobilový priemysel, spoločnosť Mobis Slovakia, plánuje rozšíriť pomocné prevádzky v rámci svojho existujúceho areálu v Novákoch. Počíta s rozšírením skladu odpadov, vybudovaním garáže pre údržbu areálu, oddychových prístreškov, autobusovej zastávky s odstavnými miestami, záložného zdroju energie i testovacieho laboratória hluku. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).
„Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie pomocných prevádzok v rámci existujúceho areálu s cieľom zabezpečiť komplexné fungovanie a optimalizáciu chodu súčasnej prevádzky, a to bez zmeny výrobných a prevádzkových kapacít,“ priblížila firma v oznámení.
Rozšírenie skladu odpadov spoločnosť navrhla hlavne pre požiadavku umiestnenia zariadení potrebných pre prevádzku odpadového hospodárstva mimo priestorov hlavného výrobného objektu. Na voľnom priestranstve v svahovom záreze pri zdroji požiarnej vody a pri záložnom zdroji elektrickej energie vybuduje garážový objekt pre zariadenia údržby areálu a objektov výroby. V areáli plánuje firma vybudovať i oddychové prístrešky, ktoré budú slúžiť pre zamestnancov ako ochrana pred poveternostnými vplyvmi.
V rámci zmien chce spoločnosť vybudovať i autobusovú zastávku s odstavnými plochami. „Nakoľko v lokalite nie je zabezpečovaná verejná hromadná doprava, investor sa rozhodol zabezpečiť vlastnými prostriedkami zmluvnú hromadnú dopravu svojich zamestnancov z dostupného regiónu. Plánuje využiť kapacitu približne piatich autobusov,“ ozrejmil v materiáli.
V južnej časti areálu firma navrhla objekt, v ktorom bude uložený záložný zdroj energie pre výrobnú prevádzku závodu. V blízkosti skladu odpadov a skladu materiálu plánuje vybudovať testovacie laboratórium hluku. „Laboratórium je špecializovaný objekt, ktorý slúži ako akusticky kontrolované pracovisko určené na testovanie a diagnostiku elektromotorov. Budova predstavuje technicky vybavený priestor, ktorý umožňuje presné meranie hlučnosti, vibrácií a ďalších akustických parametrov elektromotorov ešte pred ich finálnou expedíciou alebo montážou do nadväzujúcich systémov,“ spresnil investor.
Spoločnosť je dcérskou firmou kórejskej Hyundai Mobis. Výrobky dodáva pre automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech, Kia Slovakia a Stellantis. Do výstavby závodu v Novákoch investovala približne 174 miliónov eur. Vláda ešte v roku 2024 schválila na podporu zriadenia novej prevádzky v Novákoch investičný stimul 26,25 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Firma rozšírila výrobu o systémy elektrickej hnacej sústavy pre elektromobily, pred časom informovala, že do roku 2028 plánuje v nováckej prevádzke zamestnať do 300 ľudí.
