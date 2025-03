Mobis Slovakia sa zapojí do duálneho vzdelávania

Nováky 18. marca (TASR) - Študenti piatich škôl na hornej Nitre v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa budú vzdelávať pre svoje budúce povolanie i v spoločnosti Mobis Slovakia, ktorá v Novákoch stavia závod na výrobu elektro pohonov do áut. Memorandum podpísal zástupca spoločnosti s TSK a riaditeľmi Strednej odbornej školy (SOŠ) Nováky, SOŠ Handlová, SOŠ J. A. Baťu Partizánske, SOŠ polytechnickej Prievidza a Obchodnej akadémie (OA) Prievidza.



Riaditeľka SOŠ v Novákoch Katarína Piačková spomenula, že investor má záujem o odbory mechanik - mechatronik, mechanik strojov a zariadení, uvažovať budú aj o odbore technik spracovania plastov, ktorý má škola ako jediná na Slovensku, kde sa aj experimentálne overoval a spolu so zamestnávateľmi škola zadávala požiadavky na tento odbor. Spoločnosť podľa nej mala záujem i o ostatné odbory na škole.



"Veľmi dôležité je to, že v tematických plánoch si môžu 30 percent upraviť podniky na základe vlastných požiadaviek, prístrojového vybavenia a toho, na čo sa špecializujú," podotkla Piačková. SOŠ má podľa nej v duálnom vzdelávaní už 60 žiakov.



Konateľ a prezident Mobis Slovakia Kang Shin Young vyzdvihol, že firma sa rozhodla investovať v Novákoch, rovnako ocenil spoluprácu so štátom a TSK, ako i samotné memorandum. "Ohľadom spolupráce sa dohodneme so školami, na začiatku chceme prijať maximálne 15 študentov," uviedol Kang Shin Young s tým, že spoluprácu chcú ešte rozšíriť.



"Každý investor, ktorý príde nielen do regiónu hornej Nitry, hľadá kvalifikovaných a vzdelaných ľudí. Aj podpisom tohto memoranda budeme môcť v budúcnosti povedať, že naše SOŠ, ktorých je päť, môžu dodávať vzdelaných žiakov," skonštatoval predseda TSK Jaroslav Baška. Úlohou memoranda je podľa neho spolupracovať so spoločnosťou a piatimi strednými školami. "Sú to školy s odbormi, ktoré Mobis bude potrebovať, príbuzné strojárskym alebo elektrikárskym odborom. OA má svoje odbory v technicko-hospodárskych činnostiach," doplnil.



Mobis Slovakia začal s výstavbou závodu na začiatku Novák už pred časom, investuje do neho približne 174 miliónov eur. Vznikne tam postupne približne do 300 nových pracovných miest. Spustenie výroby podľa prezidenta plánujú vo februári budúceho roka, výrobky bude dodávať na Slovensko a do Turecka.



Spoločnosť je jedným z najväčších kórejských dodávateľov pre automobilky Hyundai Motor a Kia Motors. Vláda vlani v októbri schválila pre spoločnosť investičnú pomoc vo výške 26 miliónov eur vo forme úľavy na dani z príjmov.



Priemerná nezamestnanosť v okrese Prievidza bola podľa posledných dostupných údajov 4,26 percenta, v okrese Partizánske bola na úrovni 2,92 percenta.