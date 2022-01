Mochovce sú bližšie ku spusteniu, k návrhu ÚJD očakávajú pripomienky

Bratislava 25. januára (TASR) – Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach sa priblížil ku spusteniu do skúšobnej prevádzky. Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR na svojej internetovej stránke zverejnil návrh druhostupňového rozhodnutia, v ktorom zamietol námietky rakúskej organizácie Global 2000 a potvrdil svoje prvostupňové povolenie. Ministerstvo hospodárstva očakáva, že k zverejnenému návrhu budú pripomienky.



"Rezort hospodárstva víta návrh, ktorý vydal Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR v súvislosti so spustením tretieho bloku atómovej elektrárne Mochovce. K návrhu, ktorý je oficiálnym dokumentom a predchádza samotnému druhostupňovému rozhodnutiu, budú mať teraz možnosť vyjadriť sa účastníci konania," uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR. "Očakávame, že k tzv. draftu budú mať účastníci konania pripomienky, na ktoré bude ÚJD v spolupráci s držiteľom povolenia a manažmentom projektu pripravený transparentne reagovať," doplnil štátny tajomník rezortu Karol Galek.



Galek pripomenul, že z pohľadu ministerstva je dôležité, aby bol 3. blok jadrovej elektrárne Mochovce spustený v čo najskoršom termíne. Od utorka plynie 15-dňová lehota, po ktorej bude návrh a výzva na vyjadrenie sa k podkladom považovaná za doručenú. K návrhu rozhodnutia a k podkladom sa môžu zainteresované strany vyjadriť do 1. marca.



"Oceňujem vysokú profesionalitu ÚJD, ktorý je nezávislým orgánom a medzinárodne uznávanou autoritou v tejto oblasti. Vďaka tejto inštitúcii máme garanciu, že o bezpečnosť jadrovej elektrárne a obyvateľov bude postarané v maximálnej možnej miere," dodal Galek, podľa ktorého je práve dôslednosť ÚJD hlavným faktorom na rozptýlenie akýchkoľvek pochybností.