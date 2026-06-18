< sekcia Ekonomika
Model trhu práce má pomôcť s kapacitami škôl aj rozhodovaním žiakov
Keď sa budúci rok vo februári budú dávať prihlášky na stredné školy, má byť už k dispozícii aj webstránka dostupná všetkým občanom, vrátane žiakov a ich rodičov.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Integrovaný model trhu práce pomáha štátu rozhodovať o schvaľovaní rekvalifikačných kurzov, v budúcom roku ho chce využiť aj na nastavenie kapacít pre stredné odborné školy. Žiakom a ich rodičom má zas model už pri budúcoročnom podávaní prihlášok na stredné školy uľahčiť rozhodovanie, aké zameranie zvoliť. Na konferencii Jarná ITAPA 2026 o tom hovorili zástupcovia rezortov školstva a práce.
Model pripravila Aliancia sektorových rád, ktorá združuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže (MŠVVM) a sociálnych partnerov, od zamestnávateľov po odborové zväzy. „Ide o analytický model, ktorý zbiera dáta zo všetkých inštitúcií, ktoré sú dostupné na Slovensku, vrátane európskych. Na základe toho robí regionálne predikcie, ktoré verifikujú zamestnávateľské zväzy podľa jednotlivých sektorov a vypracováva prognózy vývoja trhu práce,“ priblížil štátny tajomník rezortu práce Marián Valentovič.
Keď sa budúci rok vo februári budú dávať prihlášky na stredné školy, má byť už k dispozícii aj webstránka dostupná všetkým občanom, vrátane žiakov a ich rodičov. „Aby vedeli v ich regióne, aké sú vízie vývoja trhu práce, aké sú možnosti uplatnenia a za akých podmienok,“ vysvetlil Valentovič. Podľa splnomocnenca ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre regionálne školstvo Slavomíra Partilu model pomôže zefektívniť využívanie finančných prostriedkov. V súčasnosti totiž štát financuje štúdium neperspektívnych odborov a následne rekvalifikáciu absolventov.
Model pripravila Aliancia sektorových rád, ktorá združuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže (MŠVVM) a sociálnych partnerov, od zamestnávateľov po odborové zväzy. „Ide o analytický model, ktorý zbiera dáta zo všetkých inštitúcií, ktoré sú dostupné na Slovensku, vrátane európskych. Na základe toho robí regionálne predikcie, ktoré verifikujú zamestnávateľské zväzy podľa jednotlivých sektorov a vypracováva prognózy vývoja trhu práce,“ priblížil štátny tajomník rezortu práce Marián Valentovič.
Keď sa budúci rok vo februári budú dávať prihlášky na stredné školy, má byť už k dispozícii aj webstránka dostupná všetkým občanom, vrátane žiakov a ich rodičov. „Aby vedeli v ich regióne, aké sú vízie vývoja trhu práce, aké sú možnosti uplatnenia a za akých podmienok,“ vysvetlil Valentovič. Podľa splnomocnenca ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre regionálne školstvo Slavomíra Partilu model pomôže zefektívniť využívanie finančných prostriedkov. V súčasnosti totiž štát financuje štúdium neperspektívnych odborov a následne rekvalifikáciu absolventov.