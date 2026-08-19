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Moderna a Merck uspeli v štúdii liečiv proti rakovine kože
Akcie spoločnosti Moderna na Wall Street vzrástli o viac ako 150 % a dosiahli najvyššiu úroveň od júna 2024.
Autor TASR
New York 19. augusta (TASR) - Úspešné výsledky štúdie novej vakcíny proti rakovine kože vyhnali nahor cenu akcií americkej biotechnologickej spoločnosti Moderna. Kľúčová klinická štúdia mRNA vakcíny Intismeran v kombinácii s prípravkom Keytruda od partnera Merck & Co. splnila svoje ciele, oznámili v stredu obe spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Akcie spoločnosti Moderna na Wall Street vzrástli o viac ako 150 % a dosiahli najvyššiu úroveň od júna 2024. Akcie spoločnosti Merck & Co. si pripísali 9,2 % a dosiahli rekordné maximum.
Intismeran od spoločnosti Moderna je personalizovaná mRNA vakcína. Analyzuje genetické zmeny v nádore, aby prípravok cielene pôsobil proti jednotlivým príznakom rakoviny. Liečivo Keytruda súčasne aktivuje imunitný systém, čo mu umožňuje lepšie rozpoznať a napádať rakovinové bunky.
Štúdia zahŕňala 1137 pacientov, ktorí podstúpili operáciu melanómu, najbežnejšej formy rakoviny kože.
Akcie spoločnosti Moderna na Wall Street vzrástli o viac ako 150 % a dosiahli najvyššiu úroveň od júna 2024. Akcie spoločnosti Merck & Co. si pripísali 9,2 % a dosiahli rekordné maximum.
Intismeran od spoločnosti Moderna je personalizovaná mRNA vakcína. Analyzuje genetické zmeny v nádore, aby prípravok cielene pôsobil proti jednotlivým príznakom rakoviny. Liečivo Keytruda súčasne aktivuje imunitný systém, čo mu umožňuje lepšie rozpoznať a napádať rakovinové bunky.
Štúdia zahŕňala 1137 pacientov, ktorí podstúpili operáciu melanómu, najbežnejšej formy rakoviny kože.