Moderna obmedzuje výrobu vakcíny proti ochoreniu COVID-19

Cambridge 13. septembra (TASR) - Americká farmaceutická a biotechnologická spoločnosť Moderna v stredu oznámila, že obmedzí výrobu svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktorej aktualizovanú verziu schválili tento týždeň regulačné úrady v USA. Chce tak zosúladiť svoju ponuku s nižším dopytom po pandémii. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločnosť Moderna rokuje so svojimi partnermi vo svete, ktorí plnia ampulky a injekčné striekačky jej vakcínou na báze RNA, o znížení výroby. Uviedol to Stephen Hoge, prezident spoločnosti so sídlom v Cambridgei v štáte Massachusetts.



To pomôže spoločnosti Moderna prispôsobiť sa aktuálnemu poklesu dopytu po vakcínach proti ochoreniu COVID-19.



Moderna v auguste predpovedala, že dopyt po vakcíne v USA dosiahne v jesennej sezóne 50 až 100 miliónov dávok. Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb bolo v roku 2022 v Spojených štátoch podaných približne 153,8 milióna vakcín proti ochoreniu COVID-19.



Hoge skonštatoval, že po "pandemickom režime" v predchádzajúcich rokoch, keď produkcia dosiahla miliardu dávok ročne, sa očakávala reštrukturalizácia výroby po skončení pandémie.



V pondelok (11. 9.) pritom americký Úrad pre potraviny a liečivá schválil aktualizovanú verziu vakcíny. Moderna tak začne dodávať tieto dávky po celých Spojených štátoch.



Spoločnosť má dohody o dodávke aktualizovaných vakcín aj do iných krajín vrátane Británie, Kanady a Japonska, ale zatiaľ nemá dohodu s Európskou úniou (EÚ), tvrdí Hoge.



Povedal tiež, že kým Moderna pracuje na redukcii výroby vakcíny proti ochoreniu COVID-19, rokuje so zmluvnými výrobcami, tzv. tretími stranami, o produkcii pripravovaných vakcín proti chrípke a respiračnému syncyciálnemu vírusu (RSV), ktoré začnú nahrádzať klesajúce príjmy spoločnosti Moderna z vakcíny proti novému koronavírusu.



Moderna odmietla identifikovať partnerov, ale už predtým uviedla, že sú medzi nimi Thermo Fisher, Sanofi a Catalent.



Spoločnosť Moderna v stredu zároveň oznámila, že predložila žiadosť regulačným úradom o schválenie vakcíny proti RSV. A tiež vakcíny proti chrípke, ktorá vytvorila silnejšiu imunitnú odpoveď proti všetkým štyrom kmeňom A a B vírusu v porovnaní s tradičnými očkovaniami proti chrípke. Účinnosť vakcíny proti chrípke od Moderny bola preukázaná vo všetkých vekových skupinách vrátane starších pacientov.