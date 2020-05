Moderna ohlásila pozitívne výsledky testov vakcíny proti koronavírusu

Boston 18. mája (TASR) - Americká biotechnologická spoločnosť Moderna ohlásila pozitívne výsledky prvej fázy klinických testov vakcíny proti novému koronavírusu. Akcie firmy vyskočili v predburzovom obchodovaní o 39 %.



Výsledky ukázali, že testovaná vakcína vyvolala u všetkých 45 účastníkoch testu protilátky na COVID-19, uviedla v pondelok Moderna. Účastníci prvej fázy klinických testov boli rozdelení do troch skupín po 15 ľudí podľa veľkosti dávky vakcíny - 25 mikrogramov (mcg), 100 mcg alebo 250 mcg. Každý účastník dostal dve dávky v rozmedzí 28 dní injekciou do svalu do ramena. Firma dodala, že zatiaľ nemá výsledky po druhej dávke pre skupinu po 250 mcg.



Dva týždne po aplikácii druhej dávky, teda 43 dní po injekcii prvej dávky, mali ľudia zo skupiny po 25 mcg protilátky na úrovni ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, uviedla Moderna. Protilátky v krvi ľudí zo skupiny po 100 mcg výrazne prekonali úrovne uzdravených pacientov.



Vedci dúfajú, že protilátky by mohli poskytnúť istý stupeň ochrany proti tomu, aby človek ochorel na COVID-19. Zatiaľ však nemajú istotu, keďže zatiaľ to nepotvrdili štúdie a zdá sa, že niektorí sa po uzdravení z ochorenia opäť infikovali.