Moderna predbežne uspela v spore so spoločnosťami Pfizer a BioNTech

Düsseldorf 5. marca (TASR) - Výrobca vakcín Moderna uspel na prvom stupni v súdnom spore, ktorý vedie v Nemecku so spoločnosťami BioNTech a Pfizer. Moderna si uplatňuje nárok na náhradu škody za porušenie svojich patentových práv pri vývoji vakcíny proti ochoreniu COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Krajský súd v Düsseldorfe sa v stredu priklonil na stranu Moderny. BioNTech a Pfizer tvrdili, že Moderna povolila použitie patentu v tlačovej správe z októbra 2020. Toto povolenie považovali za platné do 5. mája 2023, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila, že nový koronavírus už nepredstavuje ohrozenie verejného zdravia, uviedla hovorkyňa súdu. Súd však podľa nej zistil, že spoločnosť Moderna so sídlom v USA v marci 2022 v následnej tlačovej správe povolenie zrušila. Americká spoločnosť Pfizer a jej nemecký partner BioNTech by tak mali zaplatiť za používanie patentu počas 14 mesiacov do mája 2023. Súd ešte musí určiť výšku odškodného, na ktoré má spoločnosť Moderna nárok. Pfizer a BioNTech sa ešte môžu proti rozhodnutiu odvolať.