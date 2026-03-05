< sekcia Ekonomika
MODERNEJŠIE VLAKY: Túto novú technológiu zavedú v stovkách vozňov
Nové zariadenia nahradia technológiu používanú vo vlakoch viac ako desať rokov.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhlásila verejné obstarávanie na novú generáciu palubnej Wi-Fi technológie. Modernizácia sa bude postupne týkať približne 385 vozňov a súprav v regionálnej aj diaľkovej doprave. Celková hodnota projektu je 7,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty na štyri roky. Dopravca plánuje projekt financovať z vlastných zdrojov, informoval vo štvrtok hovorca ZSSK Ján Baček.
V prepočte ide približne o 20.000 eur na jeden vozeň vrátane technológie, jej inštalácie servisnej podpory počas celého obdobia, čo je podľa ZSSK v európskom kontexte porovnateľná úroveň investície do palubného internetu vo vlakoch. „Nové zariadenia nahradia technológiu používanú vo vlakoch viac ako desať rokov a zvýšia kapacitu siete,“ uviedol hovorca ZSSK. Zvýšená kapacita siete by mala zvládať rastúci objem dátovej prevádzky.
„Wi-Fi je v súčasnosti dostupná vo viac ako 75 % vozového parku ZSSK. Nový projekt umožní službu rozšíriť do ďalších vozňov,“ priblížil Baček. Stabilita pripojenia sa má zlepšiť najmä na vyťažených trasách, kde ľudia využívajú vlak aj ako čas na prácu či štúdium. Týždenne prejde cez Wi-Fi vo vlakoch vyše 50 terabajtov dát. Najväčšia záťaž prichádza ráno a popoludní, keď tisíce ľudí cestujú do práce či školy.
Internet používa viac ako 90 % obyvateľov Slovenska a pre mnohých je prirodzenou súčasťou každodenného života aj počas cestovania. „Modernizácia digitálnych služieb je súčasťou postupných krokov, ktorými dopravca zvyšuje komfort cestovania,“ dodal Baček.
Palubná Wi-Fi vo vlakoch je technicky náročná služba, pretože jej kvalita závisí aj od mobilného pokrytia pozdĺž železničných tratí. Internet vo vlaku sa totiž prenáša prostredníctvom mobilných sietí operátorov, ktoré router vo vlaku sprístupňuje cestujúcim vo vnútri vozňa.
