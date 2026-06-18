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Modernizácia amfiteátra v Senici prinesie multifunkčný priestor
Primátor Senice Martin Džačovský pripomenul, že mesto využilo možnosť financovať obnovu z nenávratných finančných zdrojov Európskej únie.
Autor TASR
Senica 18. júna (TASR) - Rekonštrukcia mestského amfiteátra v Senici za 2.055.906,70 eura s DPH napreduje podľa harmonogramu. Projekt financovaný prevažne z eurofondov má byť ukončený do marca 2027, pričom prvé podujatia v obnovenom areáli by sa mohli uskutočniť už v máji budúceho roka. Mesto Senica o tom informovalo na tlačovej konferencii vo štvrtok.
Hlavný architekt mesta Ladislav Michalka pre TASR uviedol, že rekonštrukcia zahŕňa kompletnú obnovu technickej infraštruktúry vrátane elektrických rozvodov, verejného osvetlenia, dažďovej kanalizácie a rozvodov vody. Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia prevádzkovej budovy, šatní, hygienických zariadení a verejných toaliet.
Významnou zmenou má byť úprava priestoru pred javiskom. „Polovička javiska bude upravená tak, aby vznikol väčší priestor pre návštevníkov. Pri koncertoch ľudia väčšinou chcú stáť, preto sa kapacita a využiteľnosť priestoru zvýši,“ vysvetlil. Nové riešenie podľa neho umožní organizovať aj trhy či komunitné podujatia.
Zástupca zhotoviteľa stavby Jozef Daniel zo spoločnosti Social Enterprise uviedol, že aktuálne prebiehajú búracie práce. Najväčší rozsah stavebných činností očakávajú v septembri a októbri počas realizácie nových betónových plôch a konštrukcií. „Termín dokončenia je zatiaľ reálny. Zistili sme len drobné odchýlky, ktoré riešime za pochodu,“ povedal pre TASR.
Primátor Senice Martin Džačovský pripomenul, že mesto využilo možnosť financovať obnovu z nenávratných finančných zdrojov Európskej únie. „Myslím si, že v minulosti tvoril amfiteáter dôležitý priestor pre kultúrno-spoločenské podujatia, ale časom sa jeho podstata vytrácala. Rekonštrukciou vytvoríme kultúrno-spoločenský priestor s multifunkčnejším charakterom,“ uviedol pre TASR. Podľa jeho slov sa areál stane hlavným dejiskom jarných, letných a jesenných mestských podujatí.
Počas rekonštrukcie sa kultúrne podujatia presunú na iné miesta. Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Senica Margaréta Ivanová zdôraznila, že obyvatelia o tradičný program neprídu. „Letné kino nebude tento rok v amfiteátri pod holým nebom, ale v kine Mladosť. Ostatné podujatia sa uskutočnia v náhradných priestoroch,“ uviedla pre TASR. Senobranie sa presunie na mestský štadión a do amfiteátra sa vráti po ukončení rekonštrukcie.
Modernizácia nadväzuje na prvú etapu obnovy amfiteátra, ktorá sa uskutočnila na jar roku 2021. Vtedy prešla obnovou premietacia plocha a najnutnejšie opravy lavičiek. Aktuálne práce predstavujú ďalší krok v postupnej revitalizácii celého areálu.
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci priority Moderné regióny a opatrenia zameraného na investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, infraštruktúry podporujúcej komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch. Celkový rozpočet projektu presahuje dva milióny eur, pričom viac ako 1,6 milióna eur získalo mesto z eurofondov.
Areál, ktorý uviedli do prevádzky v roku 1974, už nespĺňal súčasné štandardy z pohľadu návštevníkov, účinkujúcich ani organizátorov. V havarijnom stave boli časti technickej infraštruktúry, pódium, plocha pod pódiom aj dolná časť hľadiska. Nevyhovujúce bolo aj zázemie pre účinkujúcich a absentovali opatrenia pre imobilných návštevníkov.
Hlavný architekt mesta Ladislav Michalka pre TASR uviedol, že rekonštrukcia zahŕňa kompletnú obnovu technickej infraštruktúry vrátane elektrických rozvodov, verejného osvetlenia, dažďovej kanalizácie a rozvodov vody. Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia prevádzkovej budovy, šatní, hygienických zariadení a verejných toaliet.
Významnou zmenou má byť úprava priestoru pred javiskom. „Polovička javiska bude upravená tak, aby vznikol väčší priestor pre návštevníkov. Pri koncertoch ľudia väčšinou chcú stáť, preto sa kapacita a využiteľnosť priestoru zvýši,“ vysvetlil. Nové riešenie podľa neho umožní organizovať aj trhy či komunitné podujatia.
Zástupca zhotoviteľa stavby Jozef Daniel zo spoločnosti Social Enterprise uviedol, že aktuálne prebiehajú búracie práce. Najväčší rozsah stavebných činností očakávajú v septembri a októbri počas realizácie nových betónových plôch a konštrukcií. „Termín dokončenia je zatiaľ reálny. Zistili sme len drobné odchýlky, ktoré riešime za pochodu,“ povedal pre TASR.
Primátor Senice Martin Džačovský pripomenul, že mesto využilo možnosť financovať obnovu z nenávratných finančných zdrojov Európskej únie. „Myslím si, že v minulosti tvoril amfiteáter dôležitý priestor pre kultúrno-spoločenské podujatia, ale časom sa jeho podstata vytrácala. Rekonštrukciou vytvoríme kultúrno-spoločenský priestor s multifunkčnejším charakterom,“ uviedol pre TASR. Podľa jeho slov sa areál stane hlavným dejiskom jarných, letných a jesenných mestských podujatí.
Počas rekonštrukcie sa kultúrne podujatia presunú na iné miesta. Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Senica Margaréta Ivanová zdôraznila, že obyvatelia o tradičný program neprídu. „Letné kino nebude tento rok v amfiteátri pod holým nebom, ale v kine Mladosť. Ostatné podujatia sa uskutočnia v náhradných priestoroch,“ uviedla pre TASR. Senobranie sa presunie na mestský štadión a do amfiteátra sa vráti po ukončení rekonštrukcie.
Modernizácia nadväzuje na prvú etapu obnovy amfiteátra, ktorá sa uskutočnila na jar roku 2021. Vtedy prešla obnovou premietacia plocha a najnutnejšie opravy lavičiek. Aktuálne práce predstavujú ďalší krok v postupnej revitalizácii celého areálu.
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci priority Moderné regióny a opatrenia zameraného na investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, infraštruktúry podporujúcej komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch. Celkový rozpočet projektu presahuje dva milióny eur, pričom viac ako 1,6 milióna eur získalo mesto z eurofondov.
Areál, ktorý uviedli do prevádzky v roku 1974, už nespĺňal súčasné štandardy z pohľadu návštevníkov, účinkujúcich ani organizátorov. V havarijnom stave boli časti technickej infraštruktúry, pódium, plocha pod pódiom aj dolná časť hľadiska. Nevyhovujúce bolo aj zázemie pre účinkujúcich a absentovali opatrenia pre imobilných návštevníkov.