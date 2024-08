Modernizácia bratislavského prístavu môže byť strategickou investíciou

Bratislava 28. augusta (TASR) - Modernizáciu bratislavského prístavu navrhuje Ministerstvo dopravy (MD) SR zaradiť medzi strategické investície. Náklady na rekonštrukciu prístavu sa odhadujú na vyše 178 miliónov eur. S výstavbou by sa mohlo začať v marci budúceho roku, modernizácia by mala potrvať päť rokov. Vyplýva to z materiálu, ktorý MD predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).



"Realizácia projektu 'Modernizácia Prístavu Bratislava' predstavuje významný krok v rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky. Projekt prispieva k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti vodnej dopravy, znižuje záťaž na existujúce komunikácie a zlepšuje životné prostredie pre obyvateľov dotknutých oblastí. Dunajská vodná cesta je zároveň dôležitou súčasťou siete TEN-T," uviedlo MD v predkladanom materiáli.



Investorom modernizácie bratislavského prístavu je štátna akciová spoločnosť Verejné prístavy. V rámci projektu je naplánovaná rekonštrukcia existujúceho nákladného a osobného prístavu v Bratislave vrátane obslužnej železničnej trate. "Projekt je prioritne zameraný na chýbajúcu infraštruktúru a nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav infraštruktúry vodnej dopravy zaradenej do základnej siete TEN-T," uvádza sa v návrhu predloženom do MPK.



Určiť projekt ako strategickú investíciu umožňuje zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktorý podpísal prezident Peter Pellegrini 26. júna. Tento zákon poslanci Národnej rady (NR) SR schválili opätovne po tom, ako ho vetovala predchádzajúca hlava štátu Zuzana Čaputová. Cieľom právnej normy je urýchliť výstavbu projektov vo verejnom záujme.