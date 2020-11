ANALYTICI: Modernizácia cesty I/64 musí počkať na kvalitnú analýzu

Prievidza 23. novembra (TASR) - Modernizácia cesty I/64 v úseku od Žiliny po Topoľčany musí počkať na kvalitnú analýzu. Skonštatoval to v pondelok na svojej stránke na sociálnej sieti Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Vládni analytici skúmali štúdiu realizovateľnosti projektu, ktorú dala vypracovať Slovenská správa ciest (SSC), pre nedostatky v nej však podľa svojho vyjadrenia nevedia zaujať stanovisko k efektívnosti investície.



"Štúdia mala nájsť najlepší spôsob, ako vyriešiť dopravné problémy na ceste a zvýšiť jej bezpečnosť. Hodnotí modernizáciu za 188 miliónov eur a nové úseky ciest za najviac 505 miliónov eur. Počas nášho hodnotenia SSC znížila pôvodný odhad nákladov na nové cesty za 1,1 miliardy eur o 600 miliónov eur," uviedli vládni analytici.



Na základe štúdie SSC podľa nich nie je možné povedať, ako najefektívnejšie zlepšiť dopravu na tejto ceste. "Dôvodom sú vážne chyby v dopravnom modeli a v analýze nákladov a prínosov (CBA). Navrhujeme ich prepracovať," skonštatovali.



Vládni analytici okrem iného poukázali na to, že nie je možné dostatočne presne vyhodnotiť ekonomickú návratnosť žiadneho z projektov, a to pre chyby v dopravnom modeli, odhadoch nákladov a spracovaní CBA. Väčšinu nových ciest podľa nich tiež navrhli v šírke 11,5 metra, aj keď pre viaceré úseky postačuje šírka 9,5 metra.



"Použitie priemerných zmluvných jednotkových cien projektov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) môže znížiť náklady na obchvat Porúbky a Lietavskej Lúčky o 9,5 milióna eur, čo predstavuje 21 percent z 46,1 milióna eur a na obchvat Prievidze minimálne o 7,6 milióna eur, čo je 35 percent z 21,7 milióna eur. Potenciál úspory na nebenchmarkovaných položkách prievidzského obchvatu je ďalších 3,9 milióna eur," priblížili ďalej analytici.



V procese hodnotenia projektu SSC znížila odhad nákladov na štyri kilometre dlhý IV. okruh Žiliny zo 725 milióna eur na 108 miliónov eur opravou jednotkových cien. "Pri dosiahnutí cenovej úrovne diaľnic NDS bez tunelov s podobnou objektovou skladbou je možné zníženie odhadu nákladov o ďalších 52 miliónov eur," ozrejmil ÚHP.



CBA podľa neho vychádza z chybného dopravného modelu a nie je spracovaná podľa metodiky Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. "Pre samostatné a dopravne nezávislé stavby nie sú spracované samostatné CBA. V nulovom stave na úseku Rajčany – Partizánske – Nováky nie je zahrnutá R2, ktorá však je zahrnutá v projektovom stave, pre čo nie je možné oddeliť vplyv I/64 na budúcu dopravu od efektu R2," doplnili analytici. Štúdia podľa nich tiež nezohľadňuje vzájomné vplyvy ďalších pripravovaných investícií v regióne, ako sú rýchlostné cesty R2 a R8, pri modernizáciách ciest rovnako navrhuje prebudovanie železničných priecestí na mimoúrovňové a zmeny usporiadania križovatiek, ktoré nie sú zdôvodnené a zvyšujú náklady.



ÚHP odporúča prioritne nanovo posúdiť vysoko pripravený obchvat Porúbky a Lietavskej Lúčky a dostavbu prvej etapy obchvatu Prievidze. Rovnako vyčísliť celkové investičné náklady stavieb, optimalizovať technické riešenia modernizácií ciest návrhom a posúdením lacnejších úprav križovatiek a zachovaním železničných priecestí. Analytici rovnako odporúčajú zabezpečiť porovnanie riešení z rôznych štúdií spracovaných SSC, NDS a Železnicami SR v regióne hornej Nitry použitím jednotných podkladov. SSC má tiež podľa nich priebežne opravovať cesty a udržiavať ich v dobrom stave.