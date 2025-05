Modernizácia košického depa zdražela o 17,5 mil. eur

Košice 29. mája (TASR) - Cena za obe fázy Modernizácie údržbovej základne (MÚZ) Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) stúpla v porovnaní s vysúťaženou cenou doposiaľ približne o 17,5 milióna eur. Podľa doteraz zverejnených dodatkov sa tak suma za dvojicu zákaziek zvýšila dokopy na úroveň viac ako 51,3 milióna eur bez DPH. Električkové depo malo byť pôvodne hotové do konca roka 2023. Ministerstvo dopravy SR pre TASR potvrdilo, že čerpanie eurofondov nie je ohrozené.



Prvá etapa MÚZ mala stáť podľa výsledku verejného obstarávania 20,3 milióna eur bez DPH. DPMK a firma Metrostav doposiaľ uzavreli 17 dodatkov k zmluve o dielo. Podľa nich je tak súčasná suma na úrovni takmer 35,7 milióna eur bez DPH. „Termín ukončenia je stanovený na 31. augusta, následne sa začne kolaudačné konanie,“ uviedla pre TASR hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková. Ako predtým informovala, táto etapa zahŕňa rekonštrukciu koľajiska a výmenu trolejového vedenia v rámci celého areálu depa, výstavbu novej haly na umývanie električiek, rekonštrukciu pôvodnej a výstavbu novej odstavnej haly pre električky, ako aj modernizáciu haly denného ošetrenia.



Realizácia druhej etapy MÚZ mala stáť necelých 13,6 miliónov eur bez DPH, pričom zahŕňa výstavbu novej haly údržby či technologické vybavenie. Uzavretých bolo 12 dodatkov, pričom z toho májového vyplýva, že bude uzavretý aj ďalší. Aktuálne zazmluvnená suma so spoločnosťou TSS Grade je na úrovni 15,6 milióna eur bez DPH. Po predĺžení lehoty bol termín ukončenia stanovený do 30. apríla. Bujňáková potvrdila, že zhotoviteľ odovzdal dielo v stanovenom termíne.



V prípade oboch etáp sú uzavreté aj dohody o predčasnom užívaní častí stavieb. DPMK neodpovedal na otázku TASR, kedy bude električkové depo v plnej prevádzke. Reagoval, že spolu s mestom Košice rieši v súvislosti s touto témou prezentáciu, respektíve tlačovú konferenciu, ktorú by chceli zrealizovať v blízkej dobe.



Meškanie ukončenia projektov bolo podľa MD spôsobené viacerými faktormi, a to vrátane výpadkov v dodávkach stavebných materiálov počas pandémie či komplikovaným povoľovacím procesom zo strany príslušného stavebného úradu, ktorý si vyžiadal etapové uvedenie do prevádzky. „Čerpanie eurofondov ohrozené nie je. Projekty boli operatívne rozdelené na dve fázy - tak, aby bolo možné zefektívniť realizáciu aj financovanie. Prvá fáza bola realizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a druhá v rámci Programu Slovensko,“ spresnila pre TASR hovorkyňa MD Petra Poláčiková.



Konečná výška finančných príspevkov bude podľa DPMK známa až po finančnom uzatvorení oboch projektov. Rezort však pre TASR uviedol, že celková výška nenávratného finančného príspevku (NFP) za všetky etapy a fázy je viac ako 54,2 milióna eur. „DPMK sa podieľa na spolufinancovaní projektov sumou päť percent z oprávnených výdavkov. Vzhľadom na rast celkových nákladov sa zvýšila aj absolútna výška spolufinancovania - z pôvodne plánovaných približne 1,69 milióna eur na viac ako 2,56 milióna eur. Ak rastie NFP, rastie aj spolufinancovanie prijímateľa,“ dodalo ministerstvo.