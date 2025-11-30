Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Modernizácia linky v Turni nad Bodvou by mala byť hotová na jar

Na archívnej snímke pohľad na cementáreň v Turni nad Bodvou. Foto: TASR František Iván

Autor TASR
Turňa nad Bodvou 30. novembra (TASR) - Projekt modernizácie linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojenej s rozšírením portfólia a so zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív v cementárni v Turni nad Bodvou je vo vysokom štádiu realizácie. Pre TASR to zo spoločnosti Danucem Slovensko povedal riaditeľ závodu Alexandar Miloševič s tým, že ukončenie stavebných prác je naplánované na prvý kvartál nasledujúceho roka.

Firma začala realizovať stavebnú časť projektu na základe právoplatného stavebného povolenia z novembra 2024. Jej hovorca Pavel Baslík potvrdil, že finalizácia prác je naplánovaná počas pravidelnej každoročnej odstávky, ktorá zvykne trvať približne mesiac a pol, pričom môže dôjsť k jej miernemu predĺženiu. „Nepočítame so žiadnymi významnými obmedzeniami prevádzky ani okolitého prostredia,“ uviedol pre TASR.

Modernizácia linky má priniesť viacero konkrétnych zmien, ktoré sa prejavia už v bežnej prevádzke. Spoločnosť tvrdí, že podiel alternatívnych palív sa zvýši zo súčasných 60 na 75 percent, čím sa má výrazne obmedziť potreba použitia tradičných fosílnych palív. Projekt má prispieť aj k zníženiu emisií CO2, a to približne o 18 percent.

Čo sa týka alternatívnych palív, podľa vyjadrenia spoločnosti si ich vo veľkej miere vyrábajú vo vlastnej réžii. Firma zároveň deklaruje, že väčšina pochádza z lokálnych zdrojov, časť je zo zahraničia.

Kapacita výroby slinku zostáva tá istá, len linka bude modernejšia a efektívnejšia - teplotná energia, ktorú budeme potrebovať, pôjde dolu,“ dodal Miloševič.

Investícia do projektu predstavuje celkovo viac ako 21 miliónov eur. Z toho 8,4 milióna eur pochádza z Plánu obnovy a odolnosti SR, teda z európskych zdrojov určených na dekarbonizáciu priemyslu. Zvyšné finančné prostriedky poskytuje spoločnosť Danucem z vlastných zdrojov.

Aktivisti projekt v minulosti pre obavy z negatívneho vplyvu na zdravie a životné prostredie kritizovali. Tvrdili, že sa isté hodnoty emisií zvýšia. Proti zámeru cementární spisovali aj petíciu.
