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Modernizácia poštových služieb je jedným zo zámerov zmien Aktov SPÚ
Vyplýva to z návrhu na schválenie Aktov Svetovej poštovej únie, ktorý v utorok odobrila vláda. Materiál predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Modernizácia poštových produktov a služieb, aktualizácia zásad vzájomného vyúčtovania za doručovanie poštových zásielok medzi poštovými podnikmi sú cieľom zmien Aktov Svetovej poštovej únie (SPÚ). Zámerom je aj zlepšenie kvality služieb v súlade s očakávaniami spotrebiteľov. Vyplýva to z návrhu na schválenie Aktov Svetovej poštovej únie, ktorý v utorok odobrila vláda. Materiál predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
„Zásadný vplyv Aktov SPÚ z hľadiska medzinárodnej poštovej prevádzky má najmä schválenie integrovaného plánu produktov, integrovaného plánu odmeňovania a integrovaného plánu kvality služieb na nasledujúce štyri roky,“ uviedlo v predkladacej správe Ministerstvo dopravy SR. Ich uplatňovanie zabezpečí Slovenská pošta ako poskytovateľ univerzálnej poštovej služby na základe poštovej licencie z 8. septembra 2022.
Akty SPÚ schválil 28. svetový poštový kongres SPÚ v Dubaji v septembri 2025. Ide o 12. dodatkový protokol k Ústave SPÚ, 5. dodatkový protokol ku Generálnemu poriadku SPÚ, 2. dodatkový protokol k Svetovému poštovému dohovoru a 2. dodatkový protokol k Dohode o poštových platobných službách. Minister dopravy má požiadať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí vykonať príslušné opatrenia súvisiace s nadobudnutím platnosti Aktov SPÚ.
„Zásadný vplyv Aktov SPÚ z hľadiska medzinárodnej poštovej prevádzky má najmä schválenie integrovaného plánu produktov, integrovaného plánu odmeňovania a integrovaného plánu kvality služieb na nasledujúce štyri roky,“ uviedlo v predkladacej správe Ministerstvo dopravy SR. Ich uplatňovanie zabezpečí Slovenská pošta ako poskytovateľ univerzálnej poštovej služby na základe poštovej licencie z 8. septembra 2022.
Akty SPÚ schválil 28. svetový poštový kongres SPÚ v Dubaji v septembri 2025. Ide o 12. dodatkový protokol k Ústave SPÚ, 5. dodatkový protokol ku Generálnemu poriadku SPÚ, 2. dodatkový protokol k Svetovému poštovému dohovoru a 2. dodatkový protokol k Dohode o poštových platobných službách. Minister dopravy má požiadať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí vykonať príslušné opatrenia súvisiace s nadobudnutím platnosti Aktov SPÚ.