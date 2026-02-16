< sekcia Ekonomika
Modernizácia tepelného hospodárstva v Senici má stáť 7,4 milióna eur
Projekt má za cieľ zabezpečiť spoľahlivejšie dodávky tepla, stabilnejšie ceny pre domácnosti a zároveň výrazne znížiť záťaž na životné prostredie.
Autor TASR
Senica 16. februára (TASR) - Modernizácia tepelného hospodárstva v Senici má stáť 7,4 milióna eur. Investor po dohode s mestom Senica pripravuje modernizáciu centrálneho zásobovania teplom. Projekt má za cieľ zabezpečiť spoľahlivejšie dodávky tepla, stabilnejšie ceny pre domácnosti a zároveň výrazne znížiť záťaž na životné prostredie. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Ako uviedla skupina Engie, ktorej členom je investor, spoločnosť Termming, na svojom webe, modernizácia prinesie obyvateľom vyšší komfort, menej porúch a lepšiu reguláciu dodávky tepla. Významným prínosom má byť aj stabilizácia cien. „Projekt má aj environmentálny rozmer. Zvýši sa podiel tepla vyrábaného z drevnej štiepky a zníži sa spotreba zemného plynu. Ročne by sa tak malo ušetriť približne 1600 ton oxidu uhličitého,“ zhrnula.
Hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová pre TASR uviedla, že mesto je o zámere modernizácie centrálneho zásobovania teplom informované. „So spoločnosťou vedie komunikáciu v súvislosti s pripravovaným projektom a príslušnými povoľovacími procesmi,“ ozrejmila.
Modernizácia sa dotkne kotolne na spaľovanie drevnej štiepky na Továrenskej ulici aj celého teplovodného systému zásobujúceho bytové domy a verejné budovy. Súčasťou projektu je vybudovanie takmer 1,7 kilometra nových primárnych rozvodov tepla, ktoré prepoja plynové kotolne a strojovne základných škôl s mestskou výhrevňou. Zároveň dôjde k rekonštrukcii plynových kotolní na moderné odovzdávacie stanice tepla a k obnove takmer 3,7 kilometra sekundárnych rozvodov.
Spoločnosť Termming už vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa. Víťaz bude vybraný najmä podľa ceny, ktorá má najväčšiu váhu pri hodnotení ponúk. Druhým kritériom bude dĺžka realizácie. Maximálna lehota na dokončenie prác je 250 dní od odovzdania staveniska. Lehota na predkladanie ponúk je do 13. marca.
Projekt má byť financovaný prevažne z prostriedkov Environmentálneho fondu, zvyšok uhradí verejný obstarávateľ z vlastných zdrojov. „Projekt by tak nemal mať výrazný finančný dosah na mestský rozpočet ani obyvateľov. Realizácia je naplánovaná na rok 2026. Práce budú organizované tak, aby obmedzenia dodávok teplej vody boli pre domácnosti čo najkratšie,“ dopĺňa Engie.
