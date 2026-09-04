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Modernizácia trate na Záhorí pokračuje, dokončujú stanicu v Zohore
Modernizácia trate vyvolala pod príspevkom štátnej tajomníčky aj kritické reakcie časti diskutujúcich.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Obnovenú časť železničnej stanice Zohor v okrese Malacky odovzdajú do predčasného užívania 30. septembra tohto roku. Informovala o tom vo videu štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková. Ide o súčasť pokračujúcej modernizácie úsekov železničnej trate medzi Devínskou Novou Vsou (DNV), Zohorom a Malackami. Pohraničný úsek medzi Kútmi a hranicou s Českom je už od minulého roka zmodernizovaný.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) trať na Záhorí modernizujú z prostriedkov Európskej únie z nástroja na prepájanie Európy na rýchlosť do 200 kilometrov za hodinu.
„Aktuálne intenzívne pracujeme medzi Devínskou Novou Vsou a Zohorom. Modernizuje sa železničný spodok aj zvršok, prestavuje sa zastávka Devínske jazero a vznikajú dva nové cestné nadjazdy,“ povedala na sociálnej sieti Žiláková.
Práce podľa nej pokračujú aj v stanici Zohor, hotová je už časť koľajiska aj prvé nové ostrovné nástupište. „Buduje sa podchod pre cestujúcich vrátane moderných výťahov, nové vedenia a pripravuje sa aj nadjazd budúceho obchvatu Zohora, ktorý nahradí frekventované železničné priecestie,“ priblížila štátna tajomníčka. Prípravné práce prebiehajú aj v Malackách.
„Výsledkom bude rýchlejšia, bezpečnejšia a modernejšia železnica s novými nástupišťami, podchodmi, zabezpečovacími systémami a lepším prepojením Slovenska so zvyškom Európy,“ dodala Žiláková. Pripomenula, že už sú hotové oba železničné mosty cez rieku Morava a dokončený je aj úsek od štátnej hranice s Českom po Kúty.
Modernizácia trate vyvolala pod príspevkom štátnej tajomníčky aj kritické reakcie časti diskutujúcich. Jeden z nich poukázal na veľké obmedzenia v železničnej doprave, pričom by sa chcel dočkať dokončenia celej rekonštrukcie. Ďalšia diskutujúca upozornila na dlho trvajúce práce či vlaky pravidelne meškajúce 30 až 60 minút.
ŽSR uzavreli zmluvu na modernizáciu dvoch úsekov trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR s taliansko-slovenským združením stavebných spoločností ICM a Váhostav už v septembri 2020. Dĺžku obnovy pôvodne plánovali na viac ako tri roky. Celkové dokončenie modernizácie po dodatkoch a zmenách očakávajú do konca roka 2027. Prvotná zmluvná cena prác bola vo výške takmer 275 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa údajov v Centrálnom registri zmlúv po zatiaľ poslednom, siedmom dodatku k zmluve z decembra 2025 celková cena vzrástla na 281,6 milióna eur bez DPH.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) trať na Záhorí modernizujú z prostriedkov Európskej únie z nástroja na prepájanie Európy na rýchlosť do 200 kilometrov za hodinu.
„Aktuálne intenzívne pracujeme medzi Devínskou Novou Vsou a Zohorom. Modernizuje sa železničný spodok aj zvršok, prestavuje sa zastávka Devínske jazero a vznikajú dva nové cestné nadjazdy,“ povedala na sociálnej sieti Žiláková.
Práce podľa nej pokračujú aj v stanici Zohor, hotová je už časť koľajiska aj prvé nové ostrovné nástupište. „Buduje sa podchod pre cestujúcich vrátane moderných výťahov, nové vedenia a pripravuje sa aj nadjazd budúceho obchvatu Zohora, ktorý nahradí frekventované železničné priecestie,“ priblížila štátna tajomníčka. Prípravné práce prebiehajú aj v Malackách.
„Výsledkom bude rýchlejšia, bezpečnejšia a modernejšia železnica s novými nástupišťami, podchodmi, zabezpečovacími systémami a lepším prepojením Slovenska so zvyškom Európy,“ dodala Žiláková. Pripomenula, že už sú hotové oba železničné mosty cez rieku Morava a dokončený je aj úsek od štátnej hranice s Českom po Kúty.
Modernizácia trate vyvolala pod príspevkom štátnej tajomníčky aj kritické reakcie časti diskutujúcich. Jeden z nich poukázal na veľké obmedzenia v železničnej doprave, pričom by sa chcel dočkať dokončenia celej rekonštrukcie. Ďalšia diskutujúca upozornila na dlho trvajúce práce či vlaky pravidelne meškajúce 30 až 60 minút.
ŽSR uzavreli zmluvu na modernizáciu dvoch úsekov trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR s taliansko-slovenským združením stavebných spoločností ICM a Váhostav už v septembri 2020. Dĺžku obnovy pôvodne plánovali na viac ako tri roky. Celkové dokončenie modernizácie po dodatkoch a zmenách očakávajú do konca roka 2027. Prvotná zmluvná cena prác bola vo výške takmer 275 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa údajov v Centrálnom registri zmlúv po zatiaľ poslednom, siedmom dodatku k zmluve z decembra 2025 celková cena vzrástla na 281,6 milióna eur bez DPH.