Modernizácia trate zrýchli spojenia do Humenného

Bratislava 22. septembra (TASR) - Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné má zrýchliť spojenia do Humenného. Ide o projekt z plánu obnovy, ktorého hodnota zákazky predstavuje viac ako 216 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). V piatok o tom na spoločnej tlačovej konferencii informovali štátny tajomník Ministerstva dopravy (MD) SR Jaroslav Kmeť a generálni riaditelia Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Radoslav Štefánek a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Roman Koreň.



"Modernizácia je vlajkovým projektom plánu obnovy, cena, za ktorú sme vysúťažili tento projekt, je 216 miliónov eur bez DPH. Potom bude ďalší projekt, ktorý zavedie diaľkové riadenie tratí od Bánoviec až po Humenné," priblížil Kmeť.



Najväčším obmedzením je podľa Kmeťa predĺženie cestovného času. Vlakové spoje budú totiž nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD). Kapacitne je NAD nastavená tak, aby pokryla počet ľudí, ktorí by cestovali vlakom. "Keď je kapacitne nastavený vlak minimálne na dva autobusy, tak pôjdu dva autobusy. Boli to náročné požiadavky zohnať viac ako 25 autobusov," uviedol Kmeť.



V Humennom budú rekonštruovať aj nástupištia na ostrovné, ku ktorým bude umožnený prístup cez podchody. Opraviť sa má podľa Štefánka aj železničný zvršok a tiež prístup pre hendikepovaných občanov.



Modernizácia trate má priniesť vďaka elektrickým ekologickým vozidlám rozšírenie možností vlakovej dopravy. Vďaka elektrifikácii a modernizácii trate sa spojenia do Humenného zrýchlia. Súčasťou projektu je okrem elektrifikácie aj rekonštrukcia trate a modernizácia zabezpečovacieho zariadenia. To umožní zvýšiť traťovú rýchlosť zo 100 na 120 kilometrov za hodinu. Spolu s väčšou dynamikou elektrických vlakov to skráti cestovný čas o niekoľko minút.



Pre dopravnú obsluhu úsekov, na ktorých bude pozastavená železničná osobná doprava, pripravila ZSSK výlukový cestovný poriadok NAD, pričom autobusy budú zastavovať na zastávkach pre NAD tak, aby bola zabezpečená ich dopravná obslužnosť a dostupnosť v jednotlivých mestách a obciach na porovnateľnej úrovni oproti súčasnej dostupnosti železničnej dopravy. Informácie o jednotlivých spojoch sú zverejnené na webstránke ZSSK.