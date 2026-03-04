< sekcia Ekonomika
Modernizácia úseku Krompachy - Kysak bude strategickou investíciou
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Modernizácia 30-kilometrového traťového úseku Krompachy - Kysak na železničnej trati Žilina - Košice získa štatút strategickej investície. Návrh na určenie tohto investičného projektu za strategickú investíciu, ktorý predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), v stredu schválila vláda.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré investíciu pripravujú, požiadali o vydanie osvedčenia o strategickej investícii pre uvedený projekt podľa zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete. Modernizácia úseku tak bude vo verejnom záujme.
Celkové investičné náklady na modernizáciu úseku Krompachy - Kysak, ktorý je na území Košického samosprávneho kraja v okresoch Košice - okolie, Gelnica a Spišská Nová Ves, v aktuálnom stupni prípravy sa podľa návrhu predpokladajú na úrovni 1,292 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), respektíve 1,548 miliardy eur s DPH. Výsledná cena po dokončení diela bude závisieť od verejného obstarávania na zhotoviteľa, ako aj výšky stavebných nákladov počas realizácie prác.
Modernizácia úseku umožní zvýšiť traťovú rýchlosť do 140 kilometrov za hodinu. Zahŕňa úplnú výmenu, respektíve vybudovanie železničného spodku a zvršku, komplexné vybudovanie nového trakčného vedenia. Jej súčasťou bude aj rekonštrukcia existujúcich tunelových rúr a portálov Bujanovského a Ružínskeho tunela vrátane technologického vybavenia a dostavba novej tunelovej rúry dĺžky 3925 metrov, či obnova mostov.
Pri lokálnych smerových úpravách železničnej trate pre vyrovnanie smerových oblúkov a zvýšenie traťovej rýchlosti do 140 kilometrov za hodinu nebude na modernizovanom úseku naplnená jedna z požiadaviek nariadenia o usmerneniach Európskej únie (EÚ) pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete.
Z tohto dôvodu môže byť pre oprávnenosť projektu pre spolufinancovanie zo zdrojov EÚ potrebné schválenie výnimky na požiadavky z nariadenia, a to na základe osobitných geografických alebo významných fyzických obmedzení, negatívneho výsledku analýzy sociálno-ekonomických nákladov a prínosov alebo závažných negatívnych vplyvov na životné prostredie alebo biodiverzitu.
Schválenie takejto výnimky od Európskej komisie by bolo potrebné v prípade, pokiaľ by ani po modernizácii všetkých úsekov železničnej trate medzi Žilinou a Košicami nebola na viac ako 25 % dĺžky tejto trate dosiahnutá prevádzková rýchlosť 160 kilometrov za hodinu.
