Modernizácia úseku Poprad Tatry - Vydrník je strategickou investíciou

Bratislava 26. februára (TASR) - Investičný projekt Modernizácia traťového úseku Poprad Tatry - Vydrník bol určený za strategickú investíciu. Zahŕňa aj výstavbu nového tunela Španí háj, vybudovanie estakád, mostov a mimoúrovňových križovaní. Vyplýva to z návrhu ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý v stredu schválila vláda.



"Cieľom projektu je zvýšiť technickú úroveň a použiteľnosť železničnej trate, zabezpečiť interoperabilitu subsystémov, splniť medzinárodné štandardy AGC a AGTC, a tým zvýšiť kapacitu železničnej siete, skrátiť jazdné doby, zlepšiť komfort cestovania, minimalizovať dosah dopravy na životné prostredie a zvýšiť bezpečnosť vlakovej prevádzky," uviedol predkladateľ.



Modernizácia trate sa týka 14,217 kilometra dlhého úseku Poprad Tatry - Vydrník a zahŕňa úpravu železničného spodku a zvršku, výstavbu nového tunela Španí háj, vybudovanie estakád, mostov a mimoúrovňových križovaní. Dôjde aj k úprave zastávok a výstavbe nových dopravní vrátane výhybní Letanovce, Gánovce a Hozelec. Bezpečnosť a efektivitu dopravy má zabezpečiť nový komunikačný a zabezpečovací systém. Celkovo bude na projekte realizovaných 56 stavebných objektov



"Súčasťou projektu je aj rozšírenie cesty I/66 v Poprade na štvorpruhovú komunikáciu v dĺžke 737 metrov, čo zahŕňa výstavbu nových odbočení, svetelnej signalizácie, autobusových zastávok, chodníkov a protihlukového oplotenia," dodal predkladateľ.



Investícia bude financovaná z Kohézneho fondu prostredníctvom Programu Slovensko 2021 - 2027 a kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu. Na realizáciu stavebných prác bola uzavretá zmluva v rozsahu 442,7 milióna eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Výstavba by sa mala začať vo februári tohto roka a ukončená by mala byť v novembri 2028.