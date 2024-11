Modernizácia verejného osvetlenia v Trenčíne má usporiť až 60 percent

Trenčín 6. novembra (TASR) - Trenčianska radnica začne koncom novembra s modernizáciou verejného osvetlenia. Výsledkom budú nižšie náklady na prevádzku i na elektrickú energiu. Mesto počíta až so 60-percentnou úsporou. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Rekonštrukcia by sa podľa nej mala uskutočniť v dvoch etapách. V prvej etape chce mesto vymeniť všetkých 5904 pôvodných výbojkových svietidiel za LED svietidlá a doplniť aj 501 nových svietidiel tak, aby dosiahli lepšie svetelné pokrytie. Nové svietidlá umožnia inštaláciu rôznych senzorov. Súčasťou obnovy bude aj implementácia nového riadiaceho systému.



"Budeme tak môcť plynule regulovať intenzitu osvetlenia a diagnostikovať poruchy. Prvá etapa by mala byť hotová do konca apríla 2025. Pôjde o investíciu vo výške takmer 2,9 milióna eur, ktorú budeme financovať z úveru Environmentálneho fondu," doplnila hovorkyňa.



Ako dodala, v druhej etape vymenia 1070 nevyhovujúcich a rizikových stožiarov verejného osvetlenia s príslušenstvom, doplnia 135 nových svetelných bodov a vymenia 30 kilometrov podzemných káblových vedení. Príprava druhej etapy bude trvať približne dva roky. Spočívať bude vo verejnom obstarávaní, projektovaní, inžinieringu a pravdepodobne i v majetkovom vysporiadaní.



"So samotnými prácami by sa malo začať najskôr v roku 2027 a trvať by mali dva až tri roky. Na projekt schválil Environmentálny fond úver takmer 8,5 milióna eur. Presná suma vzíde z verejného obstarávania," spresnila Ságová.



Po skončení oboch etáp bude mať podľa nej Trenčín spoľahlivé nízkoenergetické verejné osvetlenie s kvalitnou reguláciou a možnosťou pripojenia rôznych senzorov. Osvetlenie sa rozšíri aj do lokalít, ktoré doposiaľ osvetlené neboli.