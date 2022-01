Modernizácia západnej D1 sa končí, dopĺňali sa aj informačné systémy

Bratislava 5. januára (TASR) - V týchto dňoch sa končia takmer rok trvajúce práce na modernizácii diaľnice D1 v úseku Trnava – Horná Streda. Na 44 kilometrov dlhom úseku západnej D1 Národná diaľničná spoločnosť (NDS) takmer rok modernizovala a dopĺňala informačné systémy. Inštalovali sa nové portálové konštrukcie na dopravné značenie a modernizoval sa integrovaný riadiaci systém dopravy, tzv. IRSD.



Modernizácia úseku prinesie podľa hovorkyne NDS Evy Žgravčákovej niekoľko benefitov pre motoristov. "Výrazne sa zvýši prehľad o udržiavanom úseku diaľnice, o aktuálnej dopravnej situácii. Nové budované portály na premenné dopravné značenie sú významným prvkom na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky," uviedla.



V priebehu januára bude prebiehať testovanie celého systému. Individuálne skúšky zariadení sa uskutočnili tesne pred Silvestrom. Samotné skúšky celého diela sú naplánované od 17. januára. Potvrdil to riaditeľ úseku dopravných technológií spoločnosti PPA Inžiniering Igor Jamnický. Spoločnosť je v tomto projekte dodávateľom technológií a prác pre NDS.



V modernizovanom úseku diaľnice boli vymenené a doplnené aj telefóny núdzového volania a meteostanice. Na križovatkách sú sčítače dopravy a pozdĺž boli osadené kamery na sledovanie dopravnej situácie.



Zvýšiť bezpečnosť, plynulosť a komfort jazdy má najmä premenné LED dopravné značenie. To bude riadené zo Strediska správy a údržby diaľnic v Trnave. "V prevádzkovej budove bolo zriadené nové operátorské pracovisko s počítačovým systémom ISD a videostenou. Na celom úseku D1 sa pre potreby technologických zariadení vybudovala nová napájacia a rozvodná sieť a nová trafostanica," doplnil Jamnický.



Všetky nové systémy, smart riešenia a konštrukcie sa budovali tak, aby bola doprava na diaľnici obmedzená čo najmenej, preto sa pracovalo najmä v noci a cez víkendy. Úsekom v závislosti od dňa v týždni a ročného obdobia prejde denne od 32.000 do 45.000 vozidiel. Cieľom modernizácie a implementácie moderných bezpečnostných prvkov je v prípade potreby zabrániť nehodám, ochrániť zdravie a minimalizovať škody na majetku.