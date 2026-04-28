Modernizáciu elektrickej stanice Stupava úspešne ukončili
Nový výkonový transformátor 400/110/33 kilovoltov (kV) s označením T401 s výkonom 350 megavoltampéra (MVA) nahradil pôvodný transformátor 400/110/10,5 kV s výkonom 250 MVA.
Autor TASR
Stupava 28. apríla (TASR) - Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) úspešne uviedla do prevádzky a pripojila do siete nový výkonový transformátor v elektrickej stanici Stupava. Týmto krokom zavŕšila modernizáciu elektrickej stanice Stupava a dokončila kľúčový míľnik v rámci projektu Danube InGrid. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Sandra Čičová Kotzigová.
Spresnila, že nový výkonový transformátor 400/110/33 kilovoltov (kV) s označením T401 s výkonom 350 megavoltampéra (MVA) nahradil pôvodný transformátor 400/110/10,5 kV s výkonom 250 MVA. Ten bol vyrobený v Sovietskom zväze v roku 1985 a v prevádzke bol od roku 1986. Súčasťou modernizácie elektrickej stanice Stupava bola aj inštalácia nových kompenzačných tlmiviek za účelom zlepšenia regulácie a stability napätia v prenosovej sústave.
Uvedenie nového transformátora do prevádzky podľa nej potvrdzuje pripravenosť a spoľahlivosť modernizovanej infraštruktúry, ktorá prináša dlhodobé výhody pre výkon sústavy, bezpečnosť dodávok elektrickej energie, ako aj možnosť pripájania nových obnoviteľných zdrojov energie.
Poznamenala, že výmena výkonového transformátora a rozširovanie elektrických polí sa uskutočňuje v rámci medzinárodného projektu inteligentných elektrizačných sietí Danube InGrid, ktorý je zaradený medzi Projekty spoločného záujmu EÚ (PCI) a finančne podporený z Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility) spravovaného Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Primárnym zámerom tohto projektu je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy. Tá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok.
Hovorkyňa dodala, že medzinárodný projekt Danube InGrid implementuje SEPS v spolupráci so spoločnosťami Západoslovenská distribučná a E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (Maďarsko).
SEPS vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400- a 220-kilovoltových vedení na území Slovenska. Prevádzkuje spolu 2357 kilometrov (km) vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220-kilovoltových vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR.
