< sekcia Ekonomika
Modernizujú cestu prvej triedy pri Stropkove
Stavebné práce sa začali v pondelok (1. 9.) .
Autor TASR
Stropkov 3. septembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) modernizuje 5,5 kilometra úseku cesty I/15 od Stropkova po križovatku ciest I/15 a I/21. Opravená cesta bude podľa hovorkyne SSC Jany Lukáčovej bezpečnejšia a komfortnejšia pre všetkých účastníkov cestnej premávky.
Ako uviedla, stavebné práce sa začali v pondelok (1. 9.) odfrézovaním starého krytu vozovky. Budú pokračovať recykláciou podkladových vrstiev na mieste a aplikovaním spojovacieho postreku. Potom budú položené dve asfaltovo-betónové vrstvy vozovky (ložná a obrusná).
„Modernizácia zahŕňa aj výškovú úpravu uličných vpustov, kanalizačných poklopov a rezanie a tesnenie dilatačných škár. Práce potrvajú 65 dní a po ich skončení bude na vozovke vyznačené nové vodorovné dopravné značenie,“ priblížila Lukáčová.
V mieste prác je doprava striedavo riadená svetelnou signalizáciou a v prípade potreby regulovčíkmi.
SSC sa podľa Lukáčovej ospravedlňuje za dočasný diskomfort pri prejazde úsekom a apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky na ohľaduplnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
Zhotoviteľom veľkoplošnej opravy je Združenie Východ Eurovia - Doprastav Eurovia SK. Celkové zmluvné náklady sú 2,24 milióna eur s DPH.
Ako uviedla, stavebné práce sa začali v pondelok (1. 9.) odfrézovaním starého krytu vozovky. Budú pokračovať recykláciou podkladových vrstiev na mieste a aplikovaním spojovacieho postreku. Potom budú položené dve asfaltovo-betónové vrstvy vozovky (ložná a obrusná).
„Modernizácia zahŕňa aj výškovú úpravu uličných vpustov, kanalizačných poklopov a rezanie a tesnenie dilatačných škár. Práce potrvajú 65 dní a po ich skončení bude na vozovke vyznačené nové vodorovné dopravné značenie,“ priblížila Lukáčová.
V mieste prác je doprava striedavo riadená svetelnou signalizáciou a v prípade potreby regulovčíkmi.
SSC sa podľa Lukáčovej ospravedlňuje za dočasný diskomfort pri prejazde úsekom a apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky na ohľaduplnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
Zhotoviteľom veľkoplošnej opravy je Združenie Východ Eurovia - Doprastav Eurovia SK. Celkové zmluvné náklady sú 2,24 milióna eur s DPH.