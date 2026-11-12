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Módna spoločnosť Burberry sa v 1. polroku vrátila k zisku
Firma spustila plán ozdravenia koncom roka 2024 s cieľom zvýšiť tržby a znížiť náklady potom, ako výrobcovia luxusu po celom svete začali pociťovať pokles dopytu v Číne.
Autor TASR
Londýn 12. novembra (TASR) - Britský výrobca luxusného tovaru Burberry sa v 1. polroku súčasného obchodného roka vrátil k zisku, k čomu prispel program znižovania nákladov. Ten spoločnosť spustila pred dvomi rokmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Za prvých šesť mesiacov obchodného roka 2026/2027, čo predstavuje obdobie od apríla do konca septembra, dosiahla spoločnosť Burberry čistý zisk na úrovni šesť miliónov libier (7,18 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého obchodného roka vykázala stratu 26 miliónov libier.
Firma spustila plán ozdravenia koncom roka 2024 s cieľom zvýšiť tržby a znížiť náklady potom, ako výrobcovia luxusu po celom svete začali pociťovať pokles dopytu v Číne. Pod vedením nového šéfa Joshuu Schulmana sa Burberry opätovne zamerala na svoje základné produkty, vrátane jej známych trenčkotov.
Zmena stratégie, nižšie náklady a medzičasom zvýšenie dopytu v Číne viedli k rastu tržieb. Tie zaznamenala spoločnosť Burberry na úrovni 1,1 miliardy libier, čo v medziročnom porovnaní znamená zvýšenie o 6 %. Porovnateľné tržby firmy z obchodov otvorených viac než rok vzrástli o 4 %. V reakcii na výsledky zaznamenali akcie spoločnosti rast o viac než 7 %.
(1 EUR = 0,83618 GBP)
Za prvých šesť mesiacov obchodného roka 2026/2027, čo predstavuje obdobie od apríla do konca septembra, dosiahla spoločnosť Burberry čistý zisk na úrovni šesť miliónov libier (7,18 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého obchodného roka vykázala stratu 26 miliónov libier.
Firma spustila plán ozdravenia koncom roka 2024 s cieľom zvýšiť tržby a znížiť náklady potom, ako výrobcovia luxusu po celom svete začali pociťovať pokles dopytu v Číne. Pod vedením nového šéfa Joshuu Schulmana sa Burberry opätovne zamerala na svoje základné produkty, vrátane jej známych trenčkotov.
Zmena stratégie, nižšie náklady a medzičasom zvýšenie dopytu v Číne viedli k rastu tržieb. Tie zaznamenala spoločnosť Burberry na úrovni 1,1 miliardy libier, čo v medziročnom porovnaní znamená zvýšenie o 6 %. Porovnateľné tržby firmy z obchodov otvorených viac než rok vzrástli o 4 %. V reakcii na výsledky zaznamenali akcie spoločnosti rast o viac než 7 %.
(1 EUR = 0,83618 GBP)