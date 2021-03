Módna značka Brunello Cucinelli očakáva rast tržieb až o pätinu

Miláno 13. marca (TASR) - Talianska módna značka Brunello Cucinelli zlepšila prognózu tržieb na tento rok. Ako spoločnosť uviedla, počíta s tým, že súčasná kríza spôsobená pandémiou nového koronavírusu by sa mala čoskoro skončiť.



Spoločnosť známa luxusnými odevmi z kašmíru očakáva tohtoročný rast tržieb na úrovni 15 až 20 %. Pôvodná prognóza uvádzala rast tržieb maximálne o 15 %. V raste by tržby mali pokračovať aj v roku 2022 pričom firma očakáva, že rast dosiahne 9 až 10 %.



"Som presvedčený, že do pár mesiacov budeme schopní vrátiť sa k normálnemu životu," povedal Brunello Cucinelli, zakladateľ a šéf módnej firmy. Dodal však, že dividendy spoločnosť vyplácať nebude už druhý rok po sebe, keďže za rok 2020 zaznamenala v dôsledku pandémie stratu 32,2 milióna eur. Na porovnanie, v roku 2019 vykázala zisk na úrovni 53,1 milióna eur.



Upravený zisk pred úrokmi, daňami a odpismi dosiahol vlani 41,8 milióna eur. V roku 2019 predstavoval 106,1 milióna eur.



Spoločnosť ešte v januári oznámila pokles tržieb za minulý rok o 10 %. Výsledok sa pôvodne očakával horší, v druhom polroku však módna firma zaznamenala výrazné zotavenie dopytu zo strany Číny.