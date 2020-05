Módna značka Hugo Boss oznámila za 1. štvrťrok prepad do straty

Metzingen 5. mája (TASR) - Nemecká módna značka Hugo Boss oznámila za 1. kvartál prepad do straty. Zároveň uviedla, že v 2. kvartáli očakáva ešte horšie výsledky.



Spoločnosť v utorok uviedla, že za 1. štvrťrok zaznamenala stratu vo výške 18 miliónov eur. V rovnakom období minulého roka firma vykázala zisk 37 miliónov eur. Pred úrokmi a daňami evidovala spoločnosť stratu na úrovni 14 miliónov eur.



Tržby klesli medziročne o 16 % na 555 miliónov eur. Ako firma dodala, kvartálny objem tržieb skresali opatrenia proti šíreniu choroby COVID-19, ktorých súčasťou bolo zatvorenie predajní. Po úprave o kurzové vplyvy pokles tržieb dosiahol 17 %.



Napriek tomu spoločnosť v tržbách prekonala odhady trhov. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s ich poklesom až na 548 miliónov eur. Na druhej strane, strata pred úrokmi a daňami bola omnoho vyššia, než očakávali analytici, ktorí počítali so stratou 6 miliónov eur.



Čo sa týka vývoja v 2. štvrťroku, Hugo Boss očakáva, že výsledky budú podstatne horšie. Firma predpokladá, že tržby upravené o kurzové vplyvy klesnú minimálne o 50 %. Od 3. štvrťroka by sa však prostredie maloobchodu malo podľa firmy Hugo Boss začať postupne zotavovať.