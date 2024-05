Módna značka Hugo Boss zvýšila zisk v 1. štvrťroku takmer o desatinu

Metzingen 2. mája (TASR) - Nemecká módna značka Hugo Boss zaznamenala v 1. štvrťroku rast čistého zisku takmer o desatinu, keď tržby vzrástli vo všetkých oblastiach, v ktorých spoločnosť pôsobí. Firma však zároveň poukázala na slabší dopyt v Číne a nie je si istá ani vývojom dopytu v USA pred prezidentskými voľbami. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že za prvé tri mesiace tohto roka dosiahla čistý zisk 38 miliónov eur. To je o 9 % viac než v rovnakom období minulého roka. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa zvýšil o 6 % na 69 miliónov eur a EBIT marža vzrástla o 10 bázických bodov na 6,8 %.



Tržby módnej firmy za trojmesačné obdobie dosiahli 1,01 miliardy eur, čo medziročne predstavuje rast o 5 %. Po úprave o kurzové vplyvy predstavoval rast tržieb 6 %, pričom vzrástli vo všetkých regiónoch, v ktorých Hugo Boss pôsobí.



Na kľúčovom trhu Amerík sa zvýšili o 11 %, v porovnaní s vývojom v poslednom kvartáli minulého roka sa však tempo rastu spomalilo. Vo 4. kvartáli 2023 vzrástli tržby Hugo Boss v Amerikách medziročne o 18 %. Navyše, v Číne a Británii sa tržby znížili a firma nevylúčila ani to, že dopyt v USA môže ovplyvniť neistota pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami.



Spoločnosť však naďalej počíta s tým, že za celý rok sa rast tržieb bude pohybovať v rozmedzí od 3 do 6 %. Stále tak ráta so zvýšením na 4,30 miliardy, prípadne až na 4,45 miliardy eur. Ani v prípade rastu EBIT pôvodnú prognózu nezmenila. Naďalej očakáva, že rast pri tomto ukazovateli dosiahne minimálne 5 % a maximálne 15 %.