Módna značka Mulberry plánuje pre koronakrízu zrušiť štvrtinu miest

Londýn 8. júna (TASR) - Britská módna značka Mulberry plánuje zrušiť štvrtinu pracovných miest. Spoločnosť uviedla, že v dôsledku pandémie nového koronavírusu, ktorá výrazne zasiahla do dopytu po jej produktoch, musí skresať náklady. Navyše, ani v nasledujúcom období neočakáva návrat dopytu na úroveň spred koronakrízy.



Mulberry, ktorá je známa najmä svojimi koženými kabelkami, informovala, že vo svete plánuje zrušiť 25 % pracovných miest. "Začatie rokovaní so zástupcami zamestnancov bolo pre nás veľmi ťažkým rozhodnutím, vzhľadom na zložité podmienky na trhu je to však nevyhnutné," povedal šéf spoločnosti Thierry Andretta.



Spoločnosť, ktorej hodnota akcií klesla od začiatku roka o 30 %, zároveň upozornila, že aj po otvorení obchodov bude sociálny dištanc a pokles počtu turistov naďalej tlačiť na jej tržby. V súčasnosti je pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu stále zatvorená väčšina z obchodov módnej značky. Mulberry otvorila iba obchody v Číne a Južnej Kórei a niekoľko obchodov v Európe a Kanade. V Británii plánuje postupné otváranie obchodov od 15. júna.