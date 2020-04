Módna značka Pietro Filipi šije rúška pre nemocnice

Bratislava 3. apríla (TASR) – Pôvodne česká značka Pietro Filipi, ktorá vyrába v Čechách a na Slovensku, v aktuálnej situácii vyrába ochranné rúška, ktorých je všade nedostatok. Prvých 500 rúšok dodala do Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) a ďalšie šije.



"Veľmi vítame pomoc spoločnosti, ktorá klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici v Ružinove darovala rúška, ktoré budú slúžiť nášmu personálu, ale aj pacientom," povedala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková.



"Situácia, ktorej súčasťou je už aj naša krajina, sa nedá predvídať a ani nie je možné sa na ňu celkom pripraviť. Samozrejme, UNB robí maximum na záchranu životov všetkých pacientov, u ktorých sa tento ešte neprebádaný vírus potvrdil.



Naši lekári, sestry, ošetrovatelia a vôbec všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s týmito pacientmi, sa dobrovoľne vystavujú obrovskému riziku," dodala. Pre záchranu pacientov podľa nej zdravotníci odsúvajú na vedľajšiu koľaj svoj osobný život.



Prvé rúška vznikli už v polovici marca a dnes už má módna značka výrobnú kapacitu vyše 6500 kusov denne. Šije vo výrobných závodoch na Slovensku i v Česku. Aktuálne má od rôznych organizácií v oboch krajinách dopyt približne na 50 000 rúšok a pribúdajú ďalšie. "Okrem domovov dôchodcov sú to obchodné reťazce a rôzne spolky," uviedol majiteľ Pietro Filipi Michal Mička.



Značka tiež dodáva látky ďalším ľuďom, ktorí z nich šijú rúška, jednou z nich je aj bývalá česká prvá dáma Dagmar Havlová.