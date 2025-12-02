< sekcia Ekonomika
Módny dom Prada dokončil prevzatie Versace
Prada v apríli podpísala definitívnu dohodu o kúpe Versace od americkej spoločnosti Capri Holdings, ktorá vlastní značky Michael Kors a Jimmy Choo, za približne 1,3 miliardy eur.
Autor TASR
Miláno 2. decembra (TASR) - Taliansky módny dom Prada v utorok oznámil, že dokončil akvizíciu menšieho talianskeho konkurenta Versace, značky, po ktorej luxusná skupina - ako uviedla, dlho túžila. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Prada v apríli podpísala definitívnu dohodu o kúpe Versace od americkej spoločnosti Capri Holdings, ktorá vlastní značky Michael Kors a Jimmy Choo, za približne 1,3 miliardy eur. K dohode došlo po tom, čo bol zrušený predaj samotnej Capri Holdings spoločnosti Tapestry po námietke zo strany antimonopolných úradov.
Versace sa v roku 2024 podieľal 20 % na tržbách spoločnosti Capri Holdings vo výške 5,2 miliardy eur.
Prada v krátkom vyhlásení uviedla, že akvizícia bola dokončená po získaní všetkých regulačných povolení.
Lorenzo Bertelli, syn majiteľov Prady - kreatívnej riaditeľky Miuccie Prady a dlhoročného predsedu predstavenstva Patrizia Bertelliho, v novembri povedal, že sa po dokončení integrácie stane výkonným predsedom Versace.
Značka, ktorú v roku 1978 založil Gianni Versace v Miláne, sa pripojí k dvom hlavným značkám skupiny Prada - rovnomennej Prade a menšej, ale rýchlo rastúcej Miu Miu.
Bertelli, ktorý dôrazne presadzoval akvizíciu, uviedol, že kúpa Versace spĺňa dve kľúčové podmienky - nie je príliš finančne riskantná a oplatí sa, keďže je vo svete známa.
Donatella Versace v marci, niekoľko týždňov pred oznámením dohody s Pradou, po takmer troch desaťročiach odstúpila z funkcie kreatívnej šéfky. Nahradil ju Dario Vitale, bývalý šéf dizajnu v Miu Miu.
