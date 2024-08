Módny dom Ralph Lauren zvýšil kvartálne tržby aj zisk

New York 7. augusta (TASR) - Americký módny dom Ralph Lauren oznámil za 1. kvartál súčasného obchodného roka rast tržieb aj zisku, keď ťažil z pokračujúceho dopytu po jeho oblečení v Európe a Číne. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Európske módne firmy v poslednom období naznačili, že dopyt po luxusných produktoch sa zmierňuje. Čiastočným dôvodom je zložitá situácia na čínskom trhu.



Spoločnosti Ralph Lauren sa však v Číne, ako aj v Európe darí, k čomu prispieva stabilný dopyt po jej oblečení, najmä po polo tričkách. Tržby na obidvoch trhoch v 2. kvartáli súčasného obchodného roka 2024/2025, ktorý predstavuje obdobie od apríla do konca júna, vzrástli. Menej sa firme darilo na trhu Severnej Ameriky, kde jej tržby klesli o 4 %.



Dopyt v Ázii a Európe však dokázal udržať celkové tržby v raste. Za 1. štvrťrok 2024/2025 dosiahli 1,51 miliardy USD (1,38 miliardy eur), čo medziročne predstavuje rast o 1,1 %. Analytici očakávali ich pokles zhruba o 0,5 %.



Pozitívne sa vyvíjal aj čistý zisk spoločnosti. Od apríla do konca júna dosiahol 168,6 milióna USD, zatiaľ čo za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka to bolo 132,1 milióna USD.



Bez započítania mimoriadnych položiek vykázala firma zisk 174,6 milióna USD a na akciu 2,70 USD. Aj v tomto prípade spoločnosť Ralph Lauren prekonala očakávania analytikov, ktorí predpokladali upravený zisk na akciu na úrovni 2,47 USD.



(1 EUR = 1,0915 USD)