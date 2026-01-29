Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. január 2026Meniny má Gašpar
< sekcia Ekonomika

Módny reťazec H&M vlani zvýšil zisk aj napriek poklesu tržieb

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Čistý zisk vo fiškálnom roku 2024/2025 skončenom 30. novembra vzrástol na 12,2 miliardy SEK korún (1,15 miliardy eur).

Autor TASR
Kodaň 29. januára (TASR) - Švédsky módny reťazec H&M v minulom fiškálnom roku zvýšil zisk aj napriek poklesu tržieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Čistý zisk vo fiškálnom roku 2024/2025 skončenom 30. novembra vzrástol na 12,2 miliardy SEK korún (1,15 miliardy eur) alebo 7,58 SEK na akciu z 11,6 miliardy SEK alebo 7,21 SEK na akciu v predchádzajúcom roku. Prevádzkový zisk stúpol o 6 % na 18,4 miliardy SEK. Tržby klesli o 2,6 % na 228,3 miliardy SEK z 234,5 miliardy SEK.

„Vďaka posilneniu našej ponuky pre zákazníkov, kontrole nákladov a efektívnejšiemu riadeniu zásob pokračujeme v dôležitých krokoch smerom k dlhodobým cieľom, a to aj v náročnom prostredí,“ uviedol šéf spoločnosti Daniel Ervér.

(1 EUR = 10,5885 SEK)
.

Neprehliadnite

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach

REBRÍČEK VŠ: Ktorá technická univerzita je na Slovensku najlepšia?

Prezident SR vymenoval v stredu 25 nových sudcov