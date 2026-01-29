< sekcia Ekonomika
Módny reťazec H&M vlani zvýšil zisk aj napriek poklesu tržieb
Čistý zisk vo fiškálnom roku 2024/2025 skončenom 30. novembra vzrástol na 12,2 miliardy SEK korún (1,15 miliardy eur).
Autor TASR
Kodaň 29. januára (TASR) - Švédsky módny reťazec H&M v minulom fiškálnom roku zvýšil zisk aj napriek poklesu tržieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čistý zisk vo fiškálnom roku 2024/2025 skončenom 30. novembra vzrástol na 12,2 miliardy SEK korún (1,15 miliardy eur) alebo 7,58 SEK na akciu z 11,6 miliardy SEK alebo 7,21 SEK na akciu v predchádzajúcom roku. Prevádzkový zisk stúpol o 6 % na 18,4 miliardy SEK. Tržby klesli o 2,6 % na 228,3 miliardy SEK z 234,5 miliardy SEK.
„Vďaka posilneniu našej ponuky pre zákazníkov, kontrole nákladov a efektívnejšiemu riadeniu zásob pokračujeme v dôležitých krokoch smerom k dlhodobým cieľom, a to aj v náročnom prostredí,“ uviedol šéf spoločnosti Daniel Ervér.
(1 EUR = 10,5885 SEK)
