Modra hľadá zhotoviteľa 1. etapy cyklotrasy Vinosady - Modra - Dubová

Bratislava/Modra 15. februára (TASR) - Mesto Modra hľadá zhotoviteľa prvej etapy plánovanej cyklotrasy Vinosady - Modra - Dubová. Predpokladaná hodnota investície je 1.999.488 eur bez DPH. Vyplýva to z výzvy na predloženie ponúk, ktorú zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



V prvej etape má plánovaná časť cyklotrasy prepojiť Vinosady, Modru i Šenkvice, úsek sa napojí na cyklotrasu Modra - Šenkvice.



Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 7. marca. Hodnotiacim kritériom je cena. Práce na prvej etape majú byť ukončené do polovice marca 2026.