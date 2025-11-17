< sekcia Ekonomika
Modré svetlá UNICEF
Významné slovenské dominanty sa rozsvietia namodro pri príležitosti Svetového dňa detí.
Autor OTS
Bratislava, 17. novembra (OTS) - Slovensko sa už po tretíkrát v histórii pripája k celosvetovej iniciatíve, ktorú organizuje UNICEF pri príležitosti osláv Svetového dňa detí. Mnohé slovenské dominanty budú 20. novembra osvietené namodro - farbou nádeje, solidarity a záväzku chrániť práva každého dieťaťa.
Svetový deň detí si každoročne pripomíname na výročie ratifikácie Dohovoru o právach dieťaťa - najratifikovanejšej zmluvy o ľudských právach v histórii, ktorú podporuje 196 krajín. Dohovor bol prijatý pred 36 rokmi na pôde OSN a dodnes predstavuje základný pilier ochrany detí na celom svete.
UNICEF spolu s partnermi oslavuje tento deň ako významný moment pre deti, ale aj ako príležitosť zvýšiť povedomie o najpálčivejších problémoch, ktorým deti čelia - od chudoby, násilia, klimatických zmien až po nerovný prístup k vzdelaniu.
Iniciatíva Modré svetlá UNICEF je vizuálnym gestom solidarity, ktoré sa koná po celom svete. Rozsvietením budov, pamiatok a významných objektov 20. novembra poukazuje na potrebu chrániť detské práva. V minulosti sa do kampane zapojili napríklad Opera v Sydney, Eiffelova veža, pyramídy v Gíze či Empire State Building.
Tento rok sa namodro rozsvietia dominanty v 11 mestách:
● Banská Bystrica: Hodinová veža, Barbakan, Historická radnica
● Bojnice: Bojnický zámok
● Bratislava: Národná banka Slovenska, UFO, Stará tržnica, Futbalový štadión ŠK Slovan Bratislava, EUROVEA
● Komárno: Monoštorský most
● Košice: Dóm svätej Alžbety
● Nitra: Chrenovský most, Divadlo Andreja Bagara
● Prešov: Radnica
● Slovenská Ľupča: Hrad Ľupča
● Trenčín: Trenčiansky hrad
● Trnava: Radnica
● Žilina: Liptovské múzeum
Táto iniciatíva nie je len vizuálnym gestom, ale aj výzvou k solidarite. Mnohé deti vo svete, žiaľ, svoje práva nemajú garantované. Ak chcete pomôcť tam, kde je to najviac potrebné, môžete tak urobiť prostredníctvom: www.unicef.sk/modresvetla Ďakujeme, že pomáhate rozsvietiť nádej.
Súčasťou osláv Svetového dňa detí je aj symbolická návšteva študentiek a študentov v Prezidentskom paláci, ktorá sa uskutoční 20. novembra pod záštitou UNICEF. Deti sa na niekoľko hodín stanú hlasom všetkých detí na Slovensku a spolu s prezidentom SR vyšlú jasný odkaz: práva detí sú základom spravodlivej spoločnosti.
Táto aktivita má tradíciu v mnohých krajinách po celom svete a je známa pod názvom Kids Takeover.
19. novembra sa v Bratislave uskutoční panelová diskusia venovaná témam detstva a detských práv doma i vo svete. Panelová diskusia pod vedením moderátorky Sone Müllerovej sa zameria na výzvy, ktorým bude čeliť súčasná generácia detí.
Medzi účastníkmi budú: Komisár pre deti Jozef Mikloško, odborníci z verejných inštitúcií, mimovládnych organizácií, akademického prostredia, zástupcovia UNICEF a herečka Kamila Magálová, Vyslankyňa dobrej vôle UNICEF, ktorá sa dlhodobo angažuje v spoločenských témach.
Viac informácií o UNICEF a jeho práci nájdete na: www.unicef.sk
